У Луцьку відбулась хода із вишитими рушниками. ФОТО





Хода, в якій взяли участь студенти, ліцеїсти, представники духовенства, учні луцьких закладів освіти та небайдужі мешканці міста, відбулася 12 травня у рамках 10-го фестивалю «Вишиті обереги єднання». Пише



Варто зауважити, що чимало охочих цього дня одягнули вишиванки.



Учасники ходи несли великий прапор України. На ньому виклали вишитими рушниками слово «Луцьк».



Містяни до місця призначення йшли під звуки козацьких маршів, які виконував духовий оркестр.



Опісля ходи на Театральному майдані міста стартували вітання учасників фестивалю та традиційна акція на спільний вишитий рушник єднання.





































Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від Замкової площі до Театрального майдану чимало охочих лучан пройшлися із вишитими рушниками у руках.Хода, в якій взяли участь студенти, ліцеїсти, представники духовенства, учні луцьких закладів освіти та небайдужі мешканці міста, відбулася 12 травня у рамках 10-го фестивалю «Вишиті обереги єднання». Пише ІА "Конкурент" Варто зауважити, що чимало охочих цього дня одягнули вишиванки.Учасники ходи несли великий прапор України. На ньому виклали вишитими рушниками слово «Луцьк».Містяни до місця призначення йшли під звуки козацьких маршів, які виконував духовий оркестр.Опісля ходи на Театральному майдані міста стартували вітання учасників фестивалю та традиційна акція на спільний вишитий рушник єднання.

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