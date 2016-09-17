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У Луцьку відбулась хода із вишитими рушниками. ФОТО

У Луцьку відбулась хода із вишитими рушниками. ФОТО
Від Замкової площі до Театрального майдану чимало охочих лучан пройшлися із вишитими рушниками у руках.

Хода, в якій взяли участь студенти, ліцеїсти, представники духовенства, учні луцьких закладів освіти та небайдужі мешканці міста, відбулася 12 травня у рамках 10-го фестивалю «Вишиті обереги єднання». Пише ІА "Конкурент".

Варто зауважити, що чимало охочих цього дня одягнули вишиванки.

Учасники ходи несли великий прапор України. На ньому виклали вишитими рушниками слово «Луцьк».

Містяни до місця призначення йшли під звуки козацьких маршів, які виконував духовий оркестр.

Опісля ходи на Театральному майдані міста стартували вітання учасників фестивалю та традиційна акція на спільний вишитий рушник єднання.

У Луцьку відбулась хода із вишитими рушниками. ФОТО

У Луцьку відбулась хода із вишитими рушниками. ФОТО

У Луцьку відбулась хода із вишитими рушниками. ФОТО

У Луцьку відбулась хода із вишитими рушниками. ФОТО

У Луцьку відбулась хода із вишитими рушниками. ФОТО

У Луцьку відбулась хода із вишитими рушниками. ФОТО

У Луцьку відбулась хода із вишитими рушниками. ФОТО

У Луцьку відбулась хода із вишитими рушниками. ФОТО

У Луцьку відбулась хода із вишитими рушниками. ФОТО

У Луцьку відбулась хода із вишитими рушниками. ФОТО

У Луцьку відбулась хода із вишитими рушниками. ФОТО

У Луцьку відбулась хода із вишитими рушниками. ФОТО

У Луцьку відбулась хода із вишитими рушниками. ФОТО

У Луцьку відбулась хода із вишитими рушниками. ФОТО

У Луцьку відбулась хода із вишитими рушниками. ФОТО

У Луцьку відбулась хода із вишитими рушниками. ФОТО

У Луцьку відбулась хода із вишитими рушниками. ФОТО

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Теги: вишиті рушники, хода, Луцьк
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