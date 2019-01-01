Волиняни зняли ролик, як мами реагують на «я тебе люблю». ВІДЕО
Сьогодні, 21:52
У Володимирі-Волинському до Дня матері зняли відеоролик, на якому військові, медики, посадовці, активні жителі міста говорили по телефону мамам, що вони їх люблять.
Про це пише "БУГ".
Основний акцент, який хотіли вкласти автори відео, те що потрібно частіше говорити рідним про свої почуття, а не лише в моменти коли потрібна допомога чи підтримка.
Відео оприлюднили на сторінці Володимир-Волинської міської ради у facebook.
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Про це пише "БУГ".
Основний акцент, який хотіли вкласти автори відео, те що потрібно частіше говорити рідним про свої почуття, а не лише в моменти коли потрібна допомога чи підтримка.
Відео оприлюднили на сторінці Володимир-Волинської міської ради у facebook.
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