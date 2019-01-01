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Протаранив паркан і з'їхав у кювет: волинські копи врятували водія, у якого за кермом стався приступ епілепсії. ВІДЕО

Протаранив паркан і з'їхав у кювет: волинські копи врятували водія, у якого за кермом стався приступ епілепсії. ВІДЕО
Сьогодні, 12 травня, на вулиці Незалежності, в Ковелі, патрульні виявили Opel Combo, що зіткнувся з огорожею.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Швидко вибігли, побачили, що в чоловіка за кермом стався напад епілепсії. Не гаючи ні секунди, надали домедичну допомогу, витягли з автомобіля, поклали у стабільне положення, аби голова не була закинута, і тримали так до приїзду швидкої, підтримуючи.
Саме завдяки цим діям життя 46-річного громадянина було врятоване, це підтвердили й медики.

Протаранив паркан і з'їхав у кювет: волинські копи врятували водія, у якого за кермом стався приступ епілепсії. ВІДЕО

Згодом поліцейські встановили, що водієві стало зле під час руху, він зіткнувся з дерев’яною огорожею, далі з двома автомобілями, виїхав на зустрічну смугу та з’їхав у кювет, пошкодивши металевий паркан.

Протаранив паркан і з'їхав у кювет: волинські копи врятували водія, у якого за кермом стався приступ епілепсії. ВІДЕО

Протаранив паркан і з'їхав у кювет: волинські копи врятували водія, у якого за кермом стався приступ епілепсії. ВІДЕО


"Цього дня на вулиці було багато людей, у тому числі, дітей, тому наслідки такої ДТП могли бути ще гіршими…", - кажуть патрульні.

Наразі чоловік перебуває у лікарні, лікарі привели його до тями і допомагають далі.


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Теги: поліція, Ковель, епілепсія, приступ
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