Протаранив паркан і з'їхав у кювет: волинські копи врятували водія, у якого за кермом стався приступ епілепсії. ВІДЕО





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Швидко вибігли, побачили, що в чоловіка за кермом стався напад епілепсії. Не гаючи ні секунди, надали домедичну допомогу, витягли з автомобіля, поклали у стабільне положення, аби голова не була закинута, і тримали так до приїзду швидкої, підтримуючи.

Саме завдяки цим діям життя 46-річного громадянина було врятоване, це підтвердили й медики.





Згодом поліцейські встановили, що водієві стало зле під час руху, він зіткнувся з дерев’яною огорожею, далі з двома автомобілями, виїхав на зустрічну смугу та з’їхав у кювет, пошкодивши металевий паркан.









"Цього дня на вулиці було багато людей, у тому числі, дітей, тому наслідки такої ДТП могли бути ще гіршими…", - кажуть патрульні.



Наразі чоловік перебуває у лікарні, лікарі привели його до тями і допомагають далі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 12 травня, на вулиці Незалежності, в Ковелі, патрульні виявили Opel Combo, що зіткнувся з огорожею.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.Швидко вибігли, побачили, що в чоловіка за кермом стався напад епілепсії. Не гаючи ні секунди, надали домедичну допомогу, витягли з автомобіля, поклали у стабільне положення, аби голова не була закинута, і тримали так до приїзду швидкої, підтримуючи.Саме завдяки цим діям життя 46-річного громадянина було врятоване, це підтвердили й медики.Згодом поліцейські встановили, що водієві стало зле під час руху, він зіткнувся з дерев’яною огорожею, далі з двома автомобілями, виїхав на зустрічну смугу та з’їхав у кювет, пошкодивши металевий паркан."Цього дня на вулиці було багато людей, у тому числі, дітей, тому наслідки такої ДТП могли бути ще гіршими…", - кажуть патрульні.Наразі чоловік перебуває у лікарні, лікарі привели його до тями і допомагають далі.

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