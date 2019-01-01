13 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження волинський письменник та журналіст Віктор Вербич (на фото), колишній депутат Волинської обласної ради Микола Собуцький, заслужений журналіст України Анастасія Філатенко, журналіст Інна Пілюк.
Також день народження 13 травня у президента Луцького джаз-клубу Олега Баковського, футболіста В'ячеслава Шевчука, кіборга з Ковеля Віталія Пясецького та голови Господарського суду Волинської області Миколи Шума.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Максим, Микита, Яків, Гнат.
Бажаємо їм здоров’я, любові й достатку.
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Також день народження 13 травня у президента Луцького джаз-клубу Олега Баковського, футболіста В'ячеслава Шевчука, кіборга з Ковеля Віталія Пясецького та голови Господарського суду Волинської області Миколи Шума.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Максим, Микита, Яків, Гнат.
Бажаємо їм здоров’я, любові й достатку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Анастасії Філатенко вже немає. Померла.
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