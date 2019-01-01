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13 травня на Волині: гортаючи календар

13 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження волинський письменник та журналіст Віктор Вербич (на фото), колишній депутат Волинської обласної ради Микола Собуцький, заслужений журналіст України Анастасія Філатенко, журналіст Інна Пілюк.

Також день народження 13 травня у президента Луцького джаз-клубу Олега Баковського, футболіста В'ячеслава Шевчука, кіборга з Ковеля Віталія Пясецького та голови Господарського суду Волинської області Миколи Шума.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Максим, Микита, Яків, Гнат.

Бажаємо їм здоров’я, любові й достатку.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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Коментарі 1
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Анастасії Філатенко вже немає. Померла.
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