У лікарні на Волині нікому переносити хворих у реанімацію





Про це пише Любешівська газета



Цю проблему у телефонному дзвінку до редакції порушили жителі району, котрі безпосередньо із нею зіткнулися. Ці люди переконані: якби механізм транспортування хворих із приймального відділення до відділення анестезіології із палатами інтенсивної терапії був налагоджений, їхнього рідного вдалося би врятувати.



Натомість коли реанімобіль доставив його до приймального відділення, пройшла година, аж поки його почали лікувати у реанімації. Адже рідним довелося довгенько побігати по аптеках у пошуках необхідних ліків, а потім ще й шукати людей, котрі зголосилися віднести хворого на другий поверх. А в таких ситуаціях, переконані люди, важлива кожна хвилина.



Те, що проблема таки є, підтвердили й інші жителі району, з котрими поспілкувалися журналісти та які попросили не називати їхніх прізвищ. Наприклад, одні з них розповіли, що для транспортування хворого до реанімаційного відділення шукали по місту знайомих.



Інші для цього по допомогу зверталися до кочегарів районної лікарні. А ще, кажуть люди, навіть бувають випадки, що хворий, у якого була підозра на інсульт, сам змушений був підніматися східцями на другий поверх.



Підтвердив проблему і сам головний лікар ЦРЛ Богдан Іванів. У відповіді на інформаційний запит він повідомив:



"Транспортування хворих із приймального відділення у відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії має здійснювати медичний персонал приймального відділення. А це жінки.



У штаті приймального відділення не передбачені працівники для транспортування хворих. Тому доводиться додатково залучати інший персонал закладу для перенесення пацієнтів на ношах, зокрема водіїв санітарного транспорту, медичний персонал інших відділень, персонал господарської частини та родичів пацієнтів, яких транспортують".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До реанімації у Любешеві хворому шлях нелегкий, адже долати його треба або самотужки, піднімаючись на другий поверх, або шукати людей, котрі на ношах віднесуть у це відділення.Про це пише Любешівська газета "Нове життя" Цю проблему у телефонному дзвінку до редакції порушили жителі району, котрі безпосередньо із нею зіткнулися. Ці люди переконані: якби механізм транспортування хворих із приймального відділення до відділення анестезіології із палатами інтенсивної терапії був налагоджений, їхнього рідного вдалося би врятувати.Натомість коли реанімобіль доставив його до приймального відділення, пройшла година, аж поки його почали лікувати у реанімації. Адже рідним довелося довгенько побігати по аптеках у пошуках необхідних ліків, а потім ще й шукати людей, котрі зголосилися віднести хворого на другий поверх. А в таких ситуаціях, переконані люди, важлива кожна хвилина.Те, що проблема таки є, підтвердили й інші жителі району, з котрими поспілкувалися журналісти та які попросили не називати їхніх прізвищ. Наприклад, одні з них розповіли, що для транспортування хворого до реанімаційного відділення шукали по місту знайомих.Інші для цього по допомогу зверталися до кочегарів районної лікарні. А ще, кажуть люди, навіть бувають випадки, що хворий, у якого була підозра на інсульт, сам змушений був підніматися східцями на другий поверх.Підтвердив проблему і сам головний лікар ЦРЛ Богдан Іванів. У відповіді на інформаційний запит він повідомив:"Транспортування хворих із приймального відділення у відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії має здійснювати медичний персонал приймального відділення. А це жінки.У штаті приймального відділення не передбачені працівники для транспортування хворих. Тому доводиться додатково залучати інший персонал закладу для перенесення пацієнтів на ношах, зокрема водіїв санітарного транспорту, медичний персонал інших відділень, персонал господарської частини та родичів пацієнтів, яких транспортують".

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