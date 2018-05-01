вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У лікарні на Волині нікому переносити хворих у реанімацію

У лікарні на Волині нікому переносити хворих у реанімацію
До реанімації у Любешеві хворому шлях нелегкий, адже долати його треба або самотужки, піднімаючись на другий поверх, або шукати людей, котрі на ношах віднесуть у це відділення.

Про це пише Любешівська газета "Нове життя".

Цю проблему у телефонному дзвінку до редакції порушили жителі району, котрі безпосередньо із нею зіткнулися. Ці люди переконані: якби механізм транспортування хворих із приймального відділення до відділення анестезіології із палатами інтенсивної терапії був налагоджений, їхнього рідного вдалося би врятувати.

Натомість коли реанімобіль доставив його до приймального відділення, пройшла година, аж поки його почали лікувати у реанімації. Адже рідним довелося довгенько побігати по аптеках у пошуках необхідних ліків, а потім ще й шукати людей, котрі зголосилися віднести хворого на другий поверх. А в таких ситуаціях, переконані люди, важлива кожна хвилина.

Те, що проблема таки є, підтвердили й інші жителі району, з котрими поспілкувалися журналісти та які попросили не називати їхніх прізвищ. Наприклад, одні з них розповіли, що для транспортування хворого до реанімаційного відділення шукали по місту знайомих.

Інші для цього по допомогу зверталися до кочегарів районної лікарні. А ще, кажуть люди, навіть бувають випадки, що хворий, у якого була підозра на інсульт, сам змушений був підніматися східцями на другий поверх.

Підтвердив проблему і сам головний лікар ЦРЛ Богдан Іванів. У відповіді на інформаційний запит він повідомив:

"Транспортування хворих із приймального відділення у відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії має здійснювати медичний персонал приймального відділення. А це жінки.

У штаті приймального відділення не передбачені працівники для транспортування хворих. Тому доводиться додатково залучати інший персонал закладу для перенесення пацієнтів на ношах, зокрема водіїв санітарного транспорту, медичний персонал інших відділень, персонал господарської частини та родичів пацієнтів, яких транспортують".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Любешів, лікарня, реанімація, пацієнт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
13 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У лікарні на Волині нікому переносити хворих у реанімацію
12 травень, 23:19
Протаранив паркан і з'їхав у кювет: волинські копи врятували водія, у якого за кермом стався приступ епілепсії. ВІДЕО
12 травень, 22:27
На фестивалі сім'ї у Луцьку діти ставали в чергу, щоб посидіти у поліцейському авто. ФОТО
12 травень, 22:18
Волиняни зняли ролик, як мами реагують на «я тебе люблю». ВІДЕО
12 травень, 21:52
Схожі новини
Волинян просять допомогти новонародженому, який не може самостійно дихати Волинян просять допомогти новонародженому, який не може самостійно дихати
22 лютий, 23:09
Виписали з реанімації волинського барда Сергія Шишкіна Виписали з реанімації волинського барда Сергія Шишкіна
01 травень, 2018, 06:25
Дворічна дівчина, яка у Луцьку випала з вікна 5-ого поверху, одужує Дворічна дівчина, яка у Луцьку випала з вікна 5-ого поверху, одужує
11 серпень, 2016, 21:16
Медики дозволять родичам вхід у дитячу реанімацію Медики дозволять родичам вхід у дитячу реанімацію
29 травень, 2016, 04:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
13 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У лікарні на Волині нікому переносити хворих у реанімацію
12 травень, 23:19
 0
Протаранив паркан і з'їхав у кювет: волинські копи врятували водія, у якого за кермом стався приступ епілепсії. ВІДЕО
12 травень, 22:27
 0
На фестивалі сім'ї у Луцьку діти ставали в чергу, щоб посидіти у поліцейському авто. ФОТО
12 травень, 22:18
 0
Волиняни зняли ролик, як мами реагують на «я тебе люблю». ВІДЕО
12 травень, 21:52
 0
Медіа
відео
1/8