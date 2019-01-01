Повідомили, коли пролунає останній дзвоник для школярів Ковеля
Сьогодні, 02:34
Літні канікули у школярів Ковеля розпочнуться з 25 травня. Останній дзвінок у навчальних закладах міста запланували провести у п'ятницю, 24 травня о 10.00.
Про це повідомив начальник управління освіти міста Ковеля Віктор Бичковський, - повідомляє КовельPost.
Він також зауважив, що графік шкільних канікул, як і останнього дзвоника, узгоджений з керівництвом усіх шкіл. Тож заходи відбуватимуться одночасно.
Наразі у 9-ти закладах загальної середньої освіти міста, двох навчально-виховних комплексах, спеціалізованій школі та міській гімназії навчається 9 тисяч 545 учнів.
Уже відомо, коли розпочнеться новий навчальний рік-2019: за словами керівника управління освіти, діти підуть до школи у понеділок, 2 вересня. У цей день пролунає перший дзвоник. Оскільки цьогоріч 1 вересня припадає на неділю, школярі матимуть ще один додатковий вихідний.
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Про це повідомив начальник управління освіти міста Ковеля Віктор Бичковський, - повідомляє КовельPost.
Він також зауважив, що графік шкільних канікул, як і останнього дзвоника, узгоджений з керівництвом усіх шкіл. Тож заходи відбуватимуться одночасно.
Наразі у 9-ти закладах загальної середньої освіти міста, двох навчально-виховних комплексах, спеціалізованій школі та міській гімназії навчається 9 тисяч 545 учнів.
Уже відомо, коли розпочнеться новий навчальний рік-2019: за словами керівника управління освіти, діти підуть до школи у понеділок, 2 вересня. У цей день пролунає перший дзвоник. Оскільки цьогоріч 1 вересня припадає на неділю, школярі матимуть ще один додатковий вихідний.
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