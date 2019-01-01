вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, коли пролунає останній дзвоник для школярів Ковеля

Повідомили, коли пролунає останній дзвоник для школярів Ковеля
Літні канікули у школярів Ковеля розпочнуться з 25 травня. Останній дзвінок у навчальних закладах міста запланували провести у п'ятницю, 24 травня о 10.00.

Про це повідомив начальник управління освіти міста Ковеля Віктор Бичковський, - повідомляє КовельPost.

Він також зауважив, що графік шкільних канікул, як і останнього дзвоника, узгоджений з керівництвом усіх шкіл. Тож заходи відбуватимуться одночасно.

Наразі у 9-ти закладах загальної середньої освіти міста, двох навчально-виховних комплексах, спеціалізованій школі та міській гімназії навчається 9 тисяч 545 учнів.

Уже відомо, коли розпочнеться новий навчальний рік-2019: за словами керівника управління освіти, діти підуть до школи у понеділок, 2 вересня. У цей день пролунає перший дзвоник. Оскільки цьогоріч 1 вересня припадає на неділю, школярі матимуть ще один додатковий вихідний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, школа, останній дзвоник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, коли пролунає останній дзвоник для школярів Ковеля
Сьогодні, 02:34
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
Сьогодні, 01:27
У місті на Волині особливі діти влаштують концерт для своїх матусь
Сьогодні, 00:41
13 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У лікарні на Волині нікому переносити хворих у реанімацію
12 травень, 23:19
Схожі новини
У школі на Волині замість вчителів уроки проводили батьки. ФОТО У школі на Волині замість вчителів уроки проводили батьки. ФОТО
17 квітень, 03:41
Волинські школярі висадили «Клумбу дружби». ФОТО Волинські школярі висадили «Клумбу дружби». ФОТО
14 квітень, 22:26
На території ковельської школи учні з батьками висадили фруктовий сад. ФОТО На території ковельської школи учні з батьками висадили фруктовий сад. ФОТО
24 березень, 07:09
Повідомили, коли у ковельських школах розпочнуться канікули Повідомили, коли у ковельських школах розпочнуться канікули
18 березень, 08:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, коли пролунає останній дзвоник для школярів Ковеля
Сьогодні, 02:34
 0
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
Сьогодні, 01:27
 0
У місті на Волині особливі діти влаштують концерт для своїх матусь
Сьогодні, 00:41
 0
13 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У лікарні на Волині нікому переносити хворих у реанімацію
12 травень, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8