У місті на Волині особливі діти влаштують концерт для своїх матусь





Захід організовують діти та молодь з інвалідністю громадської організації "Реабілітаціний центр" з нагоди Дня матері. Повідомляє



Концерт відбудеться у Палаці учнівської молоді. Початок о 13:00.



Окрім того, відбудеться виставка виробів з бісеру та картин, виконаних олійними фарбами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В понеділок, 13 травня у Ковелі відбудеться святковий концерт "Барви надії".Захід організовують діти та молодь з інвалідністю громадської організації "Реабілітаціний центр" з нагоди Дня матері. Повідомляє КовельPost Концерт відбудеться у Палаці учнівської молоді. Початок о 13:00.Окрім того, відбудеться виставка виробів з бісеру та картин, виконаних олійними фарбами.

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