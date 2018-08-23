У місті на Волині особливі діти влаштують концерт для своїх матусь
Сьогодні, 00:41
В понеділок, 13 травня у Ковелі відбудеться святковий концерт "Барви надії".
Захід організовують діти та молодь з інвалідністю громадської організації "Реабілітаціний центр" з нагоди Дня матері. Повідомляє КовельPost.
Концерт відбудеться у Палаці учнівської молоді. Початок о 13:00.
Окрім того, відбудеться виставка виробів з бісеру та картин, виконаних олійними фарбами.
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Захід організовують діти та молодь з інвалідністю громадської організації "Реабілітаціний центр" з нагоди Дня матері. Повідомляє КовельPost.
Концерт відбудеться у Палаці учнівської молоді. Початок о 13:00.
Окрім того, відбудеться виставка виробів з бісеру та картин, виконаних олійними фарбами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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