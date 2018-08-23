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У місті на Волині особливі діти влаштують концерт для своїх матусь

У місті на Волині особливі діти влаштують концерт для своїх матусь
В понеділок, 13 травня у Ковелі відбудеться святковий концерт "Барви надії".

Захід організовують діти та молодь з інвалідністю громадської організації "Реабілітаціний центр" з нагоди Дня матері. Повідомляє КовельPost.

Концерт відбудеться у Палаці учнівської молоді. Початок о 13:00.

Окрім того, відбудеться виставка виробів з бісеру та картин, виконаних олійними фарбами.

У місті на Волині особливі діти влаштують концерт для своїх матусь

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Теги: Ковель, концерт, інвалідність, день матері
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