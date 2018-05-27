Шахрайка з Луцька через соцмережі здавала в оренду неіснуючу квартиру





Про це пише



Звинувачували матір трьох дітей, яка у листопаді 2018 року розмістила у Facebook неправдиве повідомлення про здачу в довготривалу оренду квартири за 4 тисячі гривень. Права здавати в оренду житло вона не мала. І покупець «клюнув» на приманку та перерахував наступного дня після публікації оголошення завдаток в одну тисячу гривень. Оглядини помешкання запланували на наступний день.



А саме помешкання на добу орендувала авторка оголошення. Квартира орендарю сподобалася і вони уклали усний договір оренди на місяць. Квартирант отримав несправжній ключ і перерахував справні 3 тисячі гривень на рахунок шахрайки. Таку ж процедуру було проведено зі ще одним орендарем.



Окрім шахрайства жінку звинуватили у крадіжці з гіпермаркету «Там Там». 6 січня вона поцупила звідси помідори, чай, ласощі, вино, каву, дитячі товари та інші продукти на суму 1230 грн 89 коп. Однак не змогла довести злочин до кінця, оскільки її затримали охоронці.



Допитана в судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала повністю.



Суд врахував те, що жінка на момент вчинення злочинів була вагітною та щиро каялася. Вона одружена, має на утриманні троє малолітніх дітей, постійне місце реєстрації та проживання, є особою молодого віку, зобов’язалась відшкодувати завдану шкоду. Зрештою, суд вирішив дати 1 рік і 6 місяців умовно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд Волинської області виніс вирок у справі щодо шахрайства, яке пов’язане з орендою квартири.Про це пише ІА "Конкурент" Звинувачували матір трьох дітей, яка у листопаді 2018 року розмістила у Facebook неправдиве повідомлення про здачу в довготривалу оренду квартири за 4 тисячі гривень. Права здавати в оренду житло вона не мала. І покупець «клюнув» на приманку та перерахував наступного дня після публікації оголошення завдаток в одну тисячу гривень. Оглядини помешкання запланували на наступний день.А саме помешкання на добу орендувала авторка оголошення. Квартира орендарю сподобалася і вони уклали усний договір оренди на місяць. Квартирант отримав несправжній ключ і перерахував справні 3 тисячі гривень на рахунок шахрайки. Таку ж процедуру було проведено зі ще одним орендарем.Окрім шахрайства жінку звинуватили у крадіжці з гіпермаркету «Там Там». 6 січня вона поцупила звідси помідори, чай, ласощі, вино, каву, дитячі товари та інші продукти на суму 1230 грн 89 коп. Однак не змогла довести злочин до кінця, оскільки її затримали охоронці.Допитана в судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала повністю.Суд врахував те, що жінка на момент вчинення злочинів була вагітною та щиро каялася. Вона одружена, має на утриманні троє малолітніх дітей, постійне місце реєстрації та проживання, є особою молодого віку, зобов’язалась відшкодувати завдану шкоду. Зрештою, суд вирішив дати 1 рік і 6 місяців умовно.

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