Для переробки на зошити: луцька кав'ярня збирає паперові стаканчики. ФОТО
Сьогодні, 07:20
У луцькій кав’ярні Kava Avenue, що на вулиці Винниченка, поставили бокс, який дозволяє збирати паперові стаканчики.
Повідомляє ІА "Конкурент".
Після такого сортування їх відправляють на переробку. Потім з вторинної сировини будуть виготовлені зошити та щоденники.
Власник кав’ярні Андрій Хоменко розповів, що у майбутньому такі бокси планують встановити у всіх кав’ярнях мережі.
Як це працює - дивіться у відео.
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Повідомляє ІА "Конкурент".
Після такого сортування їх відправляють на переробку. Потім з вторинної сировини будуть виготовлені зошити та щоденники.
Власник кав’ярні Андрій Хоменко розповів, що у майбутньому такі бокси планують встановити у всіх кав’ярнях мережі.
Як це працює - дивіться у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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