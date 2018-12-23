Для переробки на зошити: луцька кав'ярня збирає паперові стаканчики. ФОТО





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Після такого сортування їх відправляють на переробку. Потім з вторинної сировини будуть виготовлені зошити та щоденники.



Власник кав’ярні Андрій Хоменко розповів, що у майбутньому такі бокси планують встановити у всіх кав’ярнях мережі.











Як це працює - дивіться у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькій кав’ярні Kava Avenue, що на вулиці Винниченка, поставили бокс, який дозволяє збирати паперові стаканчики.Повідомляє ІА "Конкурент" Після такого сортування їх відправляють на переробку. Потім з вторинної сировини будуть виготовлені зошити та щоденники.Власник кав’ярнірозповів, що у майбутньому такі бокси планують встановити у всіх кав’ярнях мережі.Як це працює - дивіться у відео.

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