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Для переробки на зошити: луцька кав'ярня збирає паперові стаканчики. ФОТО

Для переробки на зошити: луцька кав'ярня збирає паперові стаканчики. ФОТО
У луцькій кав’ярні Kava Avenue, що на вулиці Винниченка, поставили бокс, який дозволяє збирати паперові стаканчики.

Повідомляє ІА "Конкурент".

Після такого сортування їх відправляють на переробку. Потім з вторинної сировини будуть виготовлені зошити та щоденники.

Власник кав’ярні Андрій Хоменко розповів, що у майбутньому такі бокси планують встановити у всіх кав’ярнях мережі.

Для переробки на зошити: луцька кав'ярня збирає паперові стаканчики. ФОТО

Для переробки на зошити: луцька кав'ярня збирає паперові стаканчики. ФОТО

Для переробки на зошити: луцька кав'ярня збирає паперові стаканчики. ФОТО


Як це працює - дивіться у відео.


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Теги: кав'ярня, стаканчик, переробка, зошити
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