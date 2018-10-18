Повідомили, де на волинських дорогах встановлені радари для вимірювання швидкості

Олексій Білошицький повідомив, що з понеділка, 13 травня, на дорогах країни будуть працювати 100 приладів TruCAM.



Про це



"До тих 75, що вже працюють, додаємо ще 25 - на ділянках з підвищеною аварійністю, причиною якої є переважно саме перевищення дозволеної швидкості", - наголосив він.



Підходи до процесу роботи TruCAM:

- Публікується карта, з нанесенням ділянок використання приладів.

- Стоять попереджувальні знаки в місцях вимірювання.

- Стоїть службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.



"Все максимально відкрито і з максимальним попередженням, адже наша мета - не притягнути до відповідальності якомога більше, а попередити правопорушення, знизити швидкість. Залишається тільки одне - пильнувати за знаками і не порушувати... І пам’ятати: «Швидкість - вбиває»",- сказав Олексій Білошицький.



Для тих, кому такого наполегливого попередження виявляється не достатньо, авжеж, загрожує відповідальність - штраф 255 грн. (перевищення понад 20км/год) або 510 грн. (перевищення понад 50км/год).





















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник начальника Департаменту патрульної поліціїповідомив, що з понеділка, 13 травня, на дорогах країни будуть працювати 100 приладів TruCAM.Про це інформує департамент комунікації МВС України."До тих 75, що вже працюють, додаємо ще 25 - на ділянках з підвищеною аварійністю, причиною якої є переважно саме перевищення дозволеної швидкості", - наголосив він.Підходи до процесу роботи TruCAM:- Публікується карта, з нанесенням ділянок використання приладів.- Стоять попереджувальні знаки в місцях вимірювання.- Стоїть службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками."Все максимально відкрито і з максимальним попередженням, адже наша мета - не притягнути до відповідальності якомога більше, а попередити правопорушення, знизити швидкість. Залишається тільки одне - пильнувати за знаками і не порушувати... І пам’ятати: «Швидкість - вбиває»",- сказав Олексій Білошицький.Для тих, кому такого наполегливого попередження виявляється не достатньо, авжеж, загрожує відповідальність - штраф 255 грн. (перевищення понад 20км/год) або 510 грн. (перевищення понад 50км/год).

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