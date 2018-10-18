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Повідомили, де на волинських дорогах встановлені радари для вимірювання швидкості

Повідомили, де на волинських дорогах встановлені радари для вимірювання швидкості
Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що з понеділка, 13 травня, на дорогах країни будуть працювати 100 приладів TruCAM.

Про це інформує департамент комунікації МВС України.

"До тих 75, що вже працюють, додаємо ще 25 - на ділянках з підвищеною аварійністю, причиною якої є переважно саме перевищення дозволеної швидкості", - наголосив він.

Підходи до процесу роботи TruCAM:
- Публікується карта, з нанесенням ділянок використання приладів.
- Стоять попереджувальні знаки в місцях вимірювання.
- Стоїть службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

"Все максимально відкрито і з максимальним попередженням, адже наша мета - не притягнути до відповідальності якомога більше, а попередити правопорушення, знизити швидкість. Залишається тільки одне - пильнувати за знаками і не порушувати... І пам’ятати: «Швидкість - вбиває»",- сказав Олексій Білошицький.

Для тих, кому такого наполегливого попередження виявляється не достатньо, авжеж, загрожує відповідальність - штраф 255 грн. (перевищення понад 20км/год) або 510 грн. (перевищення понад 50км/год).

Повідомили, де на волинських дорогах встановлені радари для вимірювання швидкості

Повідомили, де на волинських дорогах встановлені радари для вимірювання швидкості

Повідомили, де на волинських дорогах встановлені радари для вимірювання швидкості

Повідомили, де на волинських дорогах встановлені радари для вимірювання швидкості

Повідомили, де на волинських дорогах встановлені радари для вимірювання швидкості





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Теги: TruCAM, радар, дорога, поліція, швидкість
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