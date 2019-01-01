У Луцьку освятили Свято-Катеринівську церкву

Михаїл освятив Свято-Катеринівську церкву, що на вулиці Ветеранів, 1а, та очолив там Літургію.



Храм освятили 11 травня, – повідомили у прес-службі



У проповіді владика наголосив на важливості Божественної благодаті. Саме через неї Господь сподобив збудувати на цьому місці храм. Адже тут би не постав Божий дім, якби парафіяни цього не захотіли і не просили б у Всевишнього допомоги.



Разом із високопреосвященним служили канцлер єпархії протоієрей Микола Цап, декани, настоятель парафії протоієрей Юрій Близнюк, інше духовенство.



Під час Богослужіння священнослужителі привітали керуючого єпархією із днем народження, яке було напередодні. Від них та мирян вітальне слово промовив канцлер.



На завершення Відправи архієрей вручив відзнаки активним парафіянам і жертводавцям.



За цією адресою парафія організувалася невипадково. Неподалік міська клінічна лікарня, а капличка всередені медзакладу не могла вмістити всіх бажаючих.



Місце під будівництво церкви освятив Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет 12 червня 2011 р. У тому ж році було споруджено тимчасовий храм, де правили, поки тривало спорудження.



7 грудня 2014 р. митрополит Михаїл освятив наріжний камінь та заклав капсулу у фундамент, на престольне свято у 2016 р. – накупольний хрест, а через рік відправив першу Божественну Літургію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинськийосвятив Свято-Катеринівську церкву, що на вулиці Ветеранів, 1а, та очолив там Літургію.Храм освятили 11 травня, – повідомили у прес-службі Волинської єпархії ПЦУ У проповіді владика наголосив на важливості Божественної благодаті. Саме через неї Господь сподобив збудувати на цьому місці храм. Адже тут би не постав Божий дім, якби парафіяни цього не захотіли і не просили б у Всевишнього допомоги.Разом із високопреосвященним служили канцлер єпархії протоієрей, декани, настоятель парафії протоієрей, інше духовенство.Під час Богослужіння священнослужителі привітали керуючого єпархією із днем народження, яке було напередодні. Від них та мирян вітальне слово промовив канцлер.На завершення Відправи архієрей вручив відзнаки активним парафіянам і жертводавцям.За цією адресою парафія організувалася невипадково. Неподалік міська клінічна лікарня, а капличка всередені медзакладу не могла вмістити всіх бажаючих.Місце під будівництво церкви освятив Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет 12 червня 2011 р. У тому ж році було споруджено тимчасовий храм, де правили, поки тривало спорудження.7 грудня 2014 р. митрополит Михаїл освятив наріжний камінь та заклав капсулу у фундамент, на престольне свято у 2016 р. – накупольний хрест, а через рік відправив першу Божественну Літургію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію