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Розкол ПЦУ можливий, – Філарет

Розкол ПЦУ можливий, – Філарет
Почесний патріарх Православної церкви України та глава УПЦ КП Філарет допустив розкол в православній церкві і стверджує, що уповноважений скликати собор.

Про це він повідомив одному з українських телеканалів, сюжет якого був опублікований у неділю, передає УНН.

За словами глави УПЦ КП Філарета, через вкрай рідкісне спілкування з предстоятелем ПЦУ Єпіфанієм «церква розділилася».

Філарет стверджує, що після створення Православної церкви України таке спілкування відбулося не більше п’яти разів.

«Хіба це спілкування? Коли кожен день потрібно управляти церквою. Тому спілкування немає. Через те, що немає спілкування — а воно повинно бути, — церква розділилася.

Тому зараз моє завдання, як патріарха, зберегти Київський патріархат, зберегти українську церкву», — вказав він.

Філарет стверджує, що, як і предстоятель ПЦУ, може скликати собор. Також він повідомив, що Українська православна церква Київського патріархату — існує і на даний момент, заявивши, що: «Він (Київський патріархат) є. Його не потрібно повертати. Він існує. Є патріарх? Коль є патріарх, значить, є і патріархат. Є Київська патріархія. Тому повертати патріархат не потрібно. Він є і повинен бути... І буде патріархат. Причому не тільки буде невизнаним. Прийде час, коли буде визнано».

Як стало відомо раніше, Філарет не без докорів запросив Епіфанія на службу у Володимирський собор.

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Теги: Філарет, УПЦ КП, ПЦУ
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А єпіфан своє стадо веде до грекокатоликів. Про це знову повторив.
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