Волинянка здобула «срібло» на змаганнях у Польщі

Волинянказайняла другу сходинку п'єдесталу на міжнародних змаганнях у Кельце (Польща).Про це повідомили у прес-службі Федерації легкої атлетики Волинської області.Спроба на 71.09 м дозволила Ірині випередити місцеву спортсменку. Першою в секторі була(73.10 м). Климець виступала у Польщі після травми спини, яку ще не до кінця залікувала, тому вважає результат прийнятним.«Сподіваюсь скоро вилікую спину і ви побачите набагато дальші спроби!», — повідомила зірка волинської легкої атлетики, яка вже має у цьому році спроби, що дозволили їй кваліфікуватися на чемпіонат світу у Доху.«В Кам’янець-Подільському на змаганнях, коли не змогла метати через болі в спині, почала шукати масажиста. На жаль, масажиста на зборах після зимового кубка Європи немає...», – зазначила Ірина.