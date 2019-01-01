Волинянка здобула «срібло» на змаганнях у Польщі
Сьогодні, 09:20
Волинянка Ірина Климець зайняла другу сходинку п'єдесталу на міжнародних змаганнях у Кельце (Польща).
Про це повідомили у прес-службі Федерації легкої атлетики Волинської області.
Спроба на 71.09 м дозволила Ірині випередити місцеву спортсменку Катаржину Фурманек. Першою в секторі була Йоанна Федоров (73.10 м). Климець виступала у Польщі після травми спини, яку ще не до кінця залікувала, тому вважає результат прийнятним.
«Сподіваюсь скоро вилікую спину і ви побачите набагато дальші спроби!», — повідомила зірка волинської легкої атлетики, яка вже має у цьому році спроби, що дозволили їй кваліфікуватися на чемпіонат світу у Доху.
«В Кам’янець-Подільському на змаганнях, коли не змогла метати через болі в спині, почала шукати масажиста. На жаль, масажиста на зборах після зимового кубка Європи немає...», – зазначила Ірина.
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Про це повідомили у прес-службі Федерації легкої атлетики Волинської області.
Спроба на 71.09 м дозволила Ірині випередити місцеву спортсменку Катаржину Фурманек. Першою в секторі була Йоанна Федоров (73.10 м). Климець виступала у Польщі після травми спини, яку ще не до кінця залікувала, тому вважає результат прийнятним.
«Сподіваюсь скоро вилікую спину і ви побачите набагато дальші спроби!», — повідомила зірка волинської легкої атлетики, яка вже має у цьому році спроби, що дозволили їй кваліфікуватися на чемпіонат світу у Доху.
«В Кам’янець-Подільському на змаганнях, коли не змогла метати через болі в спині, почала шукати масажиста. На жаль, масажиста на зборах після зимового кубка Європи немає...», – зазначила Ірина.
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