Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках
Сьогодні, 09:59
В межах Волинської області можливий вихід води на заплави на окремих ділянках річок.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
За даними УкрГідрометцентру, у зв'язку iз значними дощами очiкується продовження пiдйому рiвнiв води над фактичними рiвнями:
13 травня продовжиться подальший ріст рiвнiв води на 0,1-0,5 м (над рiвнями на 08 год 10 травня) на рiчках басейнів Західного Бугу, Прип'ятi та малих річках Київської і Житомирської областей з подальшим затопленням заплав.
Також можливий вихід води на заплаву на окремих дiлянках рiчок в межах Львівської, Волинської та Житомирської областей.
Головне фото – ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
За даними УкрГідрометцентру, у зв'язку iз значними дощами очiкується продовження пiдйому рiвнiв води над фактичними рiвнями:
13 травня продовжиться подальший ріст рiвнiв води на 0,1-0,5 м (над рiвнями на 08 год 10 травня) на рiчках басейнів Західного Бугу, Прип'ятi та малих річках Київської і Житомирської областей з подальшим затопленням заплав.
Також можливий вихід води на заплаву на окремих дiлянках рiчок в межах Львівської, Волинської та Житомирської областей.
Головне фото – ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку «ПортCity» влаштовує Велодень*
Сьогодні, 10:10
Помер атовець з Луцька
Сьогодні, 10:03
Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках
Сьогодні, 09:59
На голову падають шматки стелі: у КП «Ласка» протікає дах
Сьогодні, 09:34