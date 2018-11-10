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Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках

Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках
В межах Волинської області можливий вихід води на заплави на окремих ділянках річок.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

За даними УкрГідрометцентру, у зв'язку iз значними дощами очiкується продовження пiдйому рiвнiв води над фактичними рiвнями:

13 травня продовжиться подальший ріст рiвнiв води на 0,1-0,5 м (над рiвнями на 08 год 10 травня) на рiчках басейнів Західного Бугу, Прип'ятi та малих річках Київської і Житомирської областей з подальшим затопленням заплав.

Також можливий вихід води на заплаву на окремих дiлянках рiчок в межах Львівської, Волинської та Житомирської областей.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: Волинь, вода
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