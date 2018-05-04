У Луцьку «ПортCity» влаштовує Велодень*
Сьогодні, 10:10
Вже традиційно ТРЦ ПортCity кличе усіх любителів активного відпочинку на Велодень-2019, який відбудеться 26 травня 2019 року біля ТРЦ.
Збір учасників розпочнеться з 09:00.
Об 11:00 стартує традиційний масовий велопробіг вулицями міста.
Окрім власне велопробігу, на гостей чекає справжнє спортивне свято з
перегонами, розвагами та подарунками.
А для тих, хто зареєструється та проїдеться великим колом по місту, за номерами, проведуть лотерею з цінними призами.
Захід організований спільно з Асоціацією Велосипедистів Луцька та
Спортивним Клубом «Лучеськ».
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Збір учасників розпочнеться з 09:00.
Об 11:00 стартує традиційний масовий велопробіг вулицями міста.
Окрім власне велопробігу, на гостей чекає справжнє спортивне свято з
перегонами, розвагами та подарунками.
А для тих, хто зареєструється та проїдеться великим колом по місту, за номерами, проведуть лотерею з цінними призами.
Захід організований спільно з Асоціацією Велосипедистів Луцька та
Спортивним Клубом «Лучеськ».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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