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Розповіли, скільки днів відпочиватимуть волиняни у червні

Розповіли, скільки днів відпочиватимуть волиняни у червні
У червні цього року українці двічі відпочиватимуть по три дні поспіль. Зокрема з нагоди Трійці та з нагоди Дня Конституції.

Трійця цього року припадає на неділю 16 червня, тому понеділок 17 червня буде неробочим. Таким чином, вихідні триватимуть з 15 по 17 червня включно, пише УНІАН.

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День Конституції України відзначається у п’ятницю 28 червня, тому поспіль також буде три дні вихідних: 28, 29 й 30 червня. 27 червня рекомендовано зробити короткий робочий день.

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Теги: Трійця, свято, Волинь
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