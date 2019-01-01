Розповіли, скільки днів відпочиватимуть волиняни у червні





Трійця цього року припадає на неділю 16 червня, тому понеділок 17 червня буде неробочим. Таким чином, вихідні триватимуть з 15 по 17 червня включно, пише



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День Конституції України відзначається у п’ятницю 28 червня, тому поспіль також буде три дні вихідних: 28, 29 й 30 червня. 27 червня рекомендовано зробити короткий робочий день.

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