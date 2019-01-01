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На Волині рятувальники витягли тіло чоловіка з річки

На Волині рятувальники витягли тіло чоловіка з річки
Працівники 5-ої ДПРЧ міста Нововолинська підняли з озера в Шахтарському мікрорайоні тіло чоловіка.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

Зазначають, що чоловік втонув ще 8 травня.

Його тіло виловили 10 травня.

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Теги: втонув, Волинь, смерть
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