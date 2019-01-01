На Волині рятувальники витягли тіло чоловіка з річки
Сьогодні, 10:11
Працівники 5-ої ДПРЧ міста Нововолинська підняли з озера в Шахтарському мікрорайоні тіло чоловіка.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Зазначають, що чоловік втонув ще 8 травня.
Його тіло виловили 10 травня.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Зазначають, що чоловік втонув ще 8 травня.
Його тіло виловили 10 травня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під час гасіння пожежі у Луцьку вогнеборці врятували чоловіка
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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