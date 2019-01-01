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На Волині горіло три гектари сухої трави

На Волині горіло три гектари сухої трави
На хуторі Острівне Старовижівського району горіло 3 гектари сухої трави.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

Зазначають, що пожежа виникла 9 травня.

Пожежу, що охопила площу 3 га, ліквідували працівники 16-ої ДПРЧ селища Стара Вижівка.

За попередніми даними, до загорання призвела необережність з вогнем невстановлених осіб.

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Теги: пожежа, Волинь, вогонь, трава
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