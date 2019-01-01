У Ковелі викрили підлітків, які гралися з вогнем у покинутій будівлі





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На щотижневій апаратній нараді у міськвиконкомі начальник Ковельського міськрайонного відділу управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області Володимир Войтанік повідомив, що перший раз за викликом на місце підпалу вони виїхали 10 травня о 21:40.



Тоді нікого затримати не вдалося, однак вогонь швидко локалізували. Проте уже наступного дня приблизно о цій же порі ситуація повторилася. І спільно ж працівниками поліції неповнолітніх горе-підпалювачів таки вдалося затримати.



«Горів паркет, який там знаходився. Це будівля 4-поверхова. На третьому поверсі люди побачили вогонь, викликали пожежну. Тоді тих, хто підпалив, не виявили, але 11 травня знову поступило повідомлення о 21:17, у цій же будівлі на цьому ж поверсі.



Виїхали наші підрозділи, було повідомлено поліцію. І на місці було встановлено тих людей, які підпалили там паркет», - доповів Володимир Войтанік.



Також він повідомив, що один з хлопців, які, таким чином, забавлялися у покинутому приміщенні, потрапив до лікарні. Він отримав травму, коли розбивав вікно.

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