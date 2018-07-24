Локація-«магніт»: як ігристий напій додавав святкового настрою на Lutsk Food Fest. ФОТО*





Під час вже улюбленого лучанами фестивалю їжі, який цього разу відбувався у форматі гастро-туру, гості могли не тільки скуштувати щось із безлічі запропонованих страв, але й насолодитися п’янкими ігристими винами від італійського виробника Novellina, який є постійним партнером цікавих та креативних заходів.



Великий вибір смачних алкогольних напоїв, спокусливі акційні пропозиції, динамічна спікер-сона, фірмові кальяни та витончена атмосфера ніби магніт притягували відвідувачів фестивалю до цієї локації. Комфортно влаштувавшись на брендованих пуфах-мішках, дорослі відвідувачі фесту поринали у світ справжньої насолоди із освіжаючими напоями з льодом та насиченими смаками кальянного диму на основі шампанського Granatino Rose Novellina, Fragolino Rosso чи Fragolino Bianco.







Тут пропонували скуштувати Prosecco, Spritz & Roll та Брют. Варто зазначити, що кожен вид алкоголю – особливий по-своєму і вимагає унікального доповнення, аби краще відчути усі смакові нотки. На локації Novellina це врахували.



Отож, до Prosecco і Брют, який більше підходить солодкому смаковому спектру, гостям пропонували особливий сет: келих напою і три устриці в подарунок. Також цей алкоголь ідеально поєднується із м’ясними стравами, фруктовими закусками, середньо-азіатською кухнею та суші.







Любителям коктейлів припав до смаку один з наймодніших літніх аперетивів – Spritz & Roll від Novellina, який презентували відвідувачам на минулорічному фестивалі Lutsk Food Fest. Вже тоді він одразу сподобався тим, хто спробував напій зі свіжим цитрусовим ароматом та яскравим смаком з нотками апельсина, грейпфрута та пряних трав. Всесвітньо відомий слабоалкогольний коктейль, який є комбінацією білого сухого вина Просекко та настоянок Апероль, і цьогоріч розходився на «ура». Подавали Spritz із льодом та шматочками помаранчу.







Продукцію Novellina також не шкодували на подарунки для дорослих гостей. Щогодини з головної сцени фестивалю розігрували пляшечку особливого алкоголю, а любителі кальянів отримували ігристе вино в подарунок до свого «димного» релаксу.



Кожен обирав напій до смаку і доповнював святкову атмосферу фуд-фестивалю приємною насолодою від освіжаючого шампанського.











Обирати було важко, думки розбігалися, але кожен знайшов для себе щось особливе.



І так, на першому місці – коктейль Spritz & Roll із Аперолем, його здебільшого брали жінки. Кажуть, що новинка запам'яталася і припала до смаку ще з минулорічного фестивалю. Цитрусові нотки, в таку спекотну погоду, були тим, що «лікар прописав». Далі – традиційне сухе ігристе вино Брют із фруктовим післясмаком і Prosecco, на основі винограду сорту Глера. Цей алкоголь користувався попитом, як у чоловіків, так і у представниць прекрасної статі. Чудово смакував із устрицями і пасував до кальяну.



До слова, відвідувачам пропонували великий вибір тютюнового асортименту. Серед найпопулярніших смаків були - «Ice-чорниця і малина», свіжі цитрусові, «Лісові ягоди», та кисленькі із лимоном і м’ятою.



Загалом, з-під шатра Novellina, бажаючі насолодитися романтикою благородного напою і чудової атмосфери, не розходилися до самого закриття фестивалю.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шатро торгової марки Novellina на Lutsk Food Fest, що відбувся минулими вихідними, стало чи не найпопулярнішою локацією фестивалю.Під час вже улюбленого лучанами фестивалю їжі, який цього разу відбувався у форматі гастро-туру, гості могли не тільки скуштувати щось із безлічі запропонованих страв, але й насолодитися п’янкими ігристими винами від італійського виробника Novellina, який є постійним партнером цікавих та креативних заходів.Великий вибір смачних алкогольних напоїв, спокусливі акційні пропозиції, динамічна спікер-сона, фірмові кальяни та витончена атмосфера ніби магніт притягували відвідувачів фестивалю до цієї локації. Комфортно влаштувавшись на брендованих пуфах-мішках, дорослі відвідувачі фесту поринали у світ справжньої насолоди із освіжаючими напоями з льодом та насиченими смаками кальянного диму на основі шампанського Granatino Rose Novellina, Fragolino Rosso чи Fragolino Bianco.Тут пропонували скуштувати Prosecco, Spritz & Roll та Брют. Варто зазначити, що кожен вид алкоголю – особливий по-своєму і вимагає унікального доповнення, аби краще відчути усі смакові нотки. На локації Novellina це врахували.Отож, до Prosecco і Брют, який більше підходить солодкому смаковому спектру, гостям пропонували особливий сет: келих напою і три устриці в подарунок. Також цей алкоголь ідеально поєднується із м’ясними стравами, фруктовими закусками, середньо-азіатською кухнею та суші.Любителям коктейлів припав до смаку один з наймодніших літніх аперетивів – Spritz & Roll від Novellina, який презентували відвідувачам на минулорічному фестивалі Lutsk Food Fest. Вже тоді він одразу сподобався тим, хто спробував напій зі свіжим цитрусовим ароматом та яскравим смаком з нотками апельсина, грейпфрута та пряних трав. Всесвітньо відомий слабоалкогольний коктейль, який є комбінацією білого сухого вина Просекко та настоянок Апероль, і цьогоріч розходився на «ура». Подавали Spritz із льодом та шматочками помаранчу.Продукцію Novellina також не шкодували на подарунки для дорослих гостей. Щогодини з головної сцени фестивалю розігрували пляшечку особливого алкоголю, а любителі кальянів отримували ігристе вино в подарунок до свого «димного» релаксу.Кожен обирав напій до смаку і доповнював святкову атмосферу фуд-фестивалю приємною насолодою від освіжаючого шампанського. Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило поцікавитись у людей, які сиділи під шатром Novellina: який із видів напою припав їм до душі найбільше?Обирати було важко, думки розбігалися, але кожен знайшов для себе щось особливе.І так, на першому місці – коктейль Spritz & Roll із Аперолем, його здебільшого брали жінки. Кажуть, що новинка запам'яталася і припала до смаку ще з минулорічного фестивалю. Цитрусові нотки, в таку спекотну погоду, були тим, що «лікар прописав». Далі – традиційне сухе ігристе вино Брют із фруктовим післясмаком і Prosecco, на основі винограду сорту Глера. Цей алкоголь користувався попитом, як у чоловіків, так і у представниць прекрасної статі. Чудово смакував із устрицями і пасував до кальяну.До слова, відвідувачам пропонували великий вибір тютюнового асортименту. Серед найпопулярніших смаків були - «Ice-чорниця і малина», свіжі цитрусові, «Лісові ягоди», та кисленькі із лимоном і м’ятою.Загалом, з-під шатра Novellina, бажаючі насолодитися романтикою благородного напою і чудової атмосфери, не розходилися до самого закриття фестивалю.

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