На Волині збільшиться вартість виготовлення паспортів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:30
На Волині та в Україні підвищать вартість оформлення паспорта громадянина України та біометричного документа для виїзду за кордон.
Про це розповіла речник Державної міграційної служби України в області Наталія Левчук, йдеться у сюжеті UA: Волинь.
Нові ціни погодив Уряд ще наприкінці квітня.
Отож, коштувати ID-карта (виготовлення за 20 робочих днів) буде 345 гривень, при оформленні за 10 робочих днів, терміново – 471 гривня.
Закордонний паспорт (виготовлення за 20 робочих днів) буде коштувати 682 гривні, термінове виготовлення – 1034 гривні.
«Ці ціни на біометричні документи будуть дійсні вже з першого липня цього року», – зауважила Наталія Левчук.
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Про це розповіла речник Державної міграційної служби України в області Наталія Левчук, йдеться у сюжеті UA: Волинь.
Нові ціни погодив Уряд ще наприкінці квітня.
Отож, коштувати ID-карта (виготовлення за 20 робочих днів) буде 345 гривень, при оформленні за 10 робочих днів, терміново – 471 гривня.
Закордонний паспорт (виготовлення за 20 робочих днів) буде коштувати 682 гривні, термінове виготовлення – 1034 гривні.
«Ці ціни на біометричні документи будуть дійсні вже з першого липня цього року», – зауважила Наталія Левчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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