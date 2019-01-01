На Волині збільшиться вартість виготовлення паспортів. ВІДЕО





Про це розповіла речник Державної міграційної служби України в області Наталія Левчук, йдеться у сюжеті



Нові ціни погодив Уряд ще наприкінці квітня.



Отож, коштувати ID-карта (виготовлення за 20 робочих днів) буде 345 гривень, при оформленні за 10 робочих днів, терміново – 471 гривня.



Закордонний паспорт (виготовлення за 20 робочих днів) буде коштувати 682 гривні, термінове виготовлення – 1034 гривні.



«Ці ціни на біометричні документи будуть дійсні вже з першого липня цього року», – зауважила Наталія Левчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині та в Україні підвищать вартість оформлення паспорта громадянина України та біометричного документа для виїзду за кордон.Про це розповіла речник Державної міграційної служби України в області, йдеться у сюжеті UA: Волинь Нові ціни погодив Уряд ще наприкінці квітня.Отож, коштувати ID-карта (виготовлення за 20 робочих днів) буде 345 гривень, при оформленні за 10 робочих днів, терміново – 471 гривня.Закордонний паспорт (виготовлення за 20 робочих днів) буде коштувати 682 гривні, термінове виготовлення – 1034 гривні.«Ці ціни на біометричні документи будуть дійсні вже з першого липня цього року», – зауважила Наталія Левчук.

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