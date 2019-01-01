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На Волині збільшиться вартість виготовлення паспортів. ВІДЕО

На Волині збільшиться вартість виготовлення паспортів. ВІДЕО
На Волині та в Україні підвищать вартість оформлення паспорта громадянина України та біометричного документа для виїзду за кордон.

Про це розповіла речник Державної міграційної служби України в області Наталія Левчук, йдеться у сюжеті UA: Волинь.

Нові ціни погодив Уряд ще наприкінці квітня.

Отож, коштувати ID-карта (виготовлення за 20 робочих днів) буде 345 гривень, при оформленні за 10 робочих днів, терміново – 471 гривня.

Закордонний паспорт (виготовлення за 20 робочих днів) буде коштувати 682 гривні, термінове виготовлення – 1034 гривні.

«Ці ціни на біометричні документи будуть дійсні вже з першого липня цього року», – зауважила Наталія Левчук.


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Теги: паспорт, Волинь, ціни
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