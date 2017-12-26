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У Луцьку активісти пофарбували скульптуру слоника. ФОТО

У Луцьку активісти пофарбували скульптуру слоника. ФОТО
Небайдужі лучани пофарбували скульптуру слоника, яка стоїть поблизу річки Сапалаївки.

Це відбулося 13 травня, пише Перший.

У фарбуванні взяли участь близько 10 людей. Ініціатори – Катерина Рубан та Іванна Мартинів, які купили фарбу за власні гроші. До них долучились Роман Стариков, Олеся Саєнко, Руслан Ващук та інші.

Раніше у соцмережах лучани поширювали заклики зібрати ініціативну групу, щоб оновити вигляд скульптури. Вона була розмальована незрозумілими написами та нецензурними словами.

Планували зібратись 7 травня, але тоді не зібралось достатньо охочих.

Луцький слоник стоїть над Сапалаївкою біля дитячої залізниці з радянських часів. Раніше це був монумент Слону і Мосьці. Потім Моську знесли.

Одного разу слоника пофарбувала група молоді. Відтоді й виникла традиція фарбувати скульптуру.

За останні роки слоник зеленим, синім, червоним, помаранчевим, рожевим, золотистим, чорно-білим, жовтим.
У Луцьку активісти пофарбували скульптуру слоника. ФОТО
У Луцьку активісти пофарбували скульптуру слоника. ФОТО

А так виглядала скульптура раніше:
У Луцьку активісти пофарбували скульптуру слоника. ФОТО
У Луцьку активісти пофарбували скульптуру слоника. ФОТО
У Луцьку активісти пофарбували скульптуру слоника. ФОТО

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Теги: скульптура, Луцьк
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