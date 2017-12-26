У Луцьку активісти пофарбували скульптуру слоника. ФОТО





Це відбулося 13 травня, пише



У фарбуванні взяли участь близько 10 людей. Ініціатори – Катерина Рубан та Іванна Мартинів, які купили фарбу за власні гроші. До них долучились Роман Стариков, Олеся Саєнко, Руслан Ващук та інші.



Раніше у соцмережах лучани поширювали заклики зібрати ініціативну групу, щоб оновити вигляд скульптури. Вона була розмальована незрозумілими написами та нецензурними словами.



Планували зібратись 7 травня, але тоді не зібралось достатньо охочих.



Луцький слоник стоїть над Сапалаївкою біля дитячої залізниці з радянських часів. Раніше це був монумент Слону і Мосьці. Потім Моську знесли.



Одного разу слоника пофарбувала група молоді. Відтоді й виникла традиція фарбувати скульптуру.



За останні роки слоник зеленим, синім, червоним, помаранчевим, рожевим, золотистим, чорно-білим, жовтим.



А так виглядала скульптура раніше:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужі лучани пофарбували скульптуру слоника, яка стоїть поблизу річки Сапалаївки.Це відбулося 13 травня, пише Перший У фарбуванні взяли участь близько 10 людей. Ініціатори –та, які купили фарбу за власні гроші. До них долучилисьта інші.Раніше у соцмережах лучани поширювали заклики зібрати ініціативну групу, щоб оновити вигляд скульптури. Вона була розмальована незрозумілими написами та нецензурними словами.Планували зібратись 7 травня, але тоді не зібралось достатньо охочих.Луцький слоник стоїть над Сапалаївкою біля дитячої залізниці з радянських часів. Раніше це був монумент Слону і Мосьці. Потім Моську знесли.Одного разу слоника пофарбувала група молоді. Відтоді й виникла традиція фарбувати скульптуру.За останні роки слоник зеленим, синім, червоним, помаранчевим, рожевим, золотистим, чорно-білим, жовтим.А так виглядала скульптура раніше:

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