У Луцьку активісти пофарбували скульптуру слоника. ФОТО
Сьогодні, 10:48
Небайдужі лучани пофарбували скульптуру слоника, яка стоїть поблизу річки Сапалаївки.
Це відбулося 13 травня, пише Перший.
У фарбуванні взяли участь близько 10 людей. Ініціатори – Катерина Рубан та Іванна Мартинів, які купили фарбу за власні гроші. До них долучились Роман Стариков, Олеся Саєнко, Руслан Ващук та інші.
Раніше у соцмережах лучани поширювали заклики зібрати ініціативну групу, щоб оновити вигляд скульптури. Вона була розмальована незрозумілими написами та нецензурними словами.
Планували зібратись 7 травня, але тоді не зібралось достатньо охочих.
Луцький слоник стоїть над Сапалаївкою біля дитячої залізниці з радянських часів. Раніше це був монумент Слону і Мосьці. Потім Моську знесли.
Одного разу слоника пофарбувала група молоді. Відтоді й виникла традиція фарбувати скульптуру.
За останні роки слоник зеленим, синім, червоним, помаранчевим, рожевим, золотистим, чорно-білим, жовтим.
А так виглядала скульптура раніше:
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Це відбулося 13 травня, пише Перший.
У фарбуванні взяли участь близько 10 людей. Ініціатори – Катерина Рубан та Іванна Мартинів, які купили фарбу за власні гроші. До них долучились Роман Стариков, Олеся Саєнко, Руслан Ващук та інші.
Раніше у соцмережах лучани поширювали заклики зібрати ініціативну групу, щоб оновити вигляд скульптури. Вона була розмальована незрозумілими написами та нецензурними словами.
Планували зібратись 7 травня, але тоді не зібралось достатньо охочих.
Луцький слоник стоїть над Сапалаївкою біля дитячої залізниці з радянських часів. Раніше це був монумент Слону і Мосьці. Потім Моську знесли.
Одного разу слоника пофарбувала група молоді. Відтоді й виникла традиція фарбувати скульптуру.
За останні роки слоник зеленим, синім, червоним, помаранчевим, рожевим, золотистим, чорно-білим, жовтим.
А так виглядала скульптура раніше:
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