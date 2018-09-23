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На Рівненщині в будинок депутата кинули гранату. ФОТО

На Рівненщині в будинок депутата кинули гранату. ФОТО
У Березнівському районі на Рівненщині у будинок депутата районної ради кинули гранату. Подія сталася у ніч на 13 травня у селі Яцьковичі.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що власник помешкання працює у лісництві та є депутатом районної ради.

За результатами огляду працівниками вибухотехнічного відділу ГУНП в одній із кімнат вибухнула граната РГД 5, яку вкинули через вікно з території подвір’я.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, оскільки вся сім’я перебувала у Рівному.

На Рівненщині в будинок депутата кинули гранату. ФОТО
На Рівненщині в будинок депутата кинули гранату. ФОТО
На Рівненщині в будинок депутата кинули гранату. ФОТО
На Рівненщині в будинок депутата кинули гранату. ФОТО

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Теги: граната, Рівненщина, депутат
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