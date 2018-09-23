На Рівненщині в будинок депутата кинули гранату. ФОТО

У Березнівському районі на Рівненщині у будинок депутата районної ради кинули гранату. Подія сталася у ніч на 13 травня у селі Яцьковичі.Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що власник помешкання працює у лісництві та є депутатом районної ради.За результатами огляду працівниками вибухотехнічного відділу ГУНП в одній із кімнат вибухнула граната РГД 5, яку вкинули через вікно з території подвір’я.Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, оскільки вся сім’я перебувала у Рівному.