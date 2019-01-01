За три доби волинські медики зареєстрували більше півтори тисячі звернень
Сьогодні, 10:59
У Центральній оперативній диспетчерській за минулі три доби зареєстрували 1527 звернень та здійснили 1226 виїздів.
Із них 50 – безрезультатні, – повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 395 осіб.
Бригади екстреної медичної допомоги виявили 16 випадків гострого коронарного синдрому.
«Здійснено виїздів:
12 – з приводу ДТП;
9 – з приводу кримінальний травматизм (привід до виклику: побили)», – йдеться у повідомленні.
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Із них 50 – безрезультатні, – повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 395 осіб.
Бригади екстреної медичної допомоги виявили 16 випадків гострого коронарного синдрому.
«Здійснено виїздів:
12 – з приводу ДТП;
9 – з приводу кримінальний травматизм (привід до виклику: побили)», – йдеться у повідомленні.
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