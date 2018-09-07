«Я паркуюсь, як...»: у Луцьку чоловік обмалював фарбою припарковане авто
Сьогодні, 11:01
У Луцьку на вулиці Парковій чоловік розмалював коричневою фарбою автівку, яка була припаркована на його ділянці.
Повідомлення про пошкодження транспортного засобу надійшло 12 травня, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Заявник повідомив, що залишив авто на ділянці по даній вулиці, а коли повернувся, виявив на транспортному засобі напис коричневою фарбою.
Патрульні відшукали власника ділянки, куди заїхав водій, він же виявився й автором надпису.
З усіма учасниками інциденту провели профілактично-роз’яснювальні бесіди.
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Повідомлення про пошкодження транспортного засобу надійшло 12 травня, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Заявник повідомив, що залишив авто на ділянці по даній вулиці, а коли повернувся, виявив на транспортному засобі напис коричневою фарбою.
Патрульні відшукали власника ділянки, куди заїхав водій, він же виявився й автором надпису.
З усіма учасниками інциденту провели профілактично-роз’яснювальні бесіди.
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Коментарі 2
Ремонт авто буде платити.
З хамлом чесно не вийде ніколи. Не треба було признаватись.
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