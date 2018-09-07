«Я паркуюсь, як...»: у Луцьку чоловік обмалював фарбою припарковане авто





Повідомлення про пошкодження транспортного засобу надійшло 12 травня, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.



Заявник повідомив, що залишив авто на ділянці по даній вулиці, а коли повернувся, виявив на транспортному засобі напис коричневою фарбою.



Патрульні відшукали власника ділянки, куди заїхав водій, він же виявився й автором надпису.



З усіма учасниками інциденту провели профілактично-роз’яснювальні бесіди.



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