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«Я паркуюсь, як...»: у Луцьку чоловік обмалював фарбою припарковане авто

«Я паркуюсь, як...»: у Луцьку чоловік обмалював фарбою припарковане авто
У Луцьку на вулиці Парковій чоловік розмалював коричневою фарбою автівку, яка була припаркована на його ділянці.

Повідомлення про пошкодження транспортного засобу надійшло 12 травня, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Заявник повідомив, що залишив авто на ділянці по даній вулиці, а коли повернувся, виявив на транспортному засобі напис коричневою фарбою.

Патрульні відшукали власника ділянки, куди заїхав водій, він же виявився й автором надпису.

З усіма учасниками інциденту провели профілактично-роз’яснювальні бесіди.
«Я паркуюсь, як...»: у Луцьку чоловік обмалював фарбою припарковане авто

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Теги: інцидент, Луцьк, випадок, поліція
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Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
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Ремонт авто буде платити.
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З хамлом чесно не вийде ніколи. Не треба було признаватись.
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