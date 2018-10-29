Горілку луцького виробництва презентували в США

Державне підприємство «Укрспирт» презентувало горілку «UKRAINIAN SPIRIT» в Сполучених Штатах Америки.Презентація відбулася на заході, який присвячений виробництву спиртових напоїв та вина, – World Wine Meetings у місті Чикаго, повідомляють на сайті "Укрспирту".Зазначають, що це унікальний концепт цілеспрямованих, попередньо запланованих зустрічей у форматі В2В, які полягають в налагодженні бізнес-зв’язків між виробниками спиртних напоїв та імпортерами і дистриб’юторами з Північної та Південної Америки. Цей формат є найбільш ефективним способом для зустрічі з майбутнім постачальником.Цільова аудиторія заходу – торгові агенти, дистриб’ютори, мережі супермаркетів та HORECA, яких цікавить група - алкогольні товари. Представники ДП «УКРСПИРТ» провели більш ніж 15 індивідуальних зустрічей з потенційними партнерами, а також відкрили перспективи міжнародного партнерства та виходу на ринок США.На заході, зокрема, презентували горілку «UKRAINIAN SPIRIT».Зауважимо, що це нова українська горілка ультра-преміум-класу, випущена в кінці 2018 року на Луцькому МПД ДП «Укрспирт».