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Горілку луцького виробництва презентували в США

Горілку луцького виробництва презентували в США
Державне підприємство «Укрспирт» презентувало горілку «UKRAINIAN SPIRIT» в Сполучених Штатах Америки.

Презентація відбулася на заході, який присвячений виробництву спиртових напоїв та вина, – World Wine Meetings у місті Чикаго, повідомляють на сайті "Укрспирту".

Зазначають, що це унікальний концепт цілеспрямованих, попередньо запланованих зустрічей у форматі В2В, які полягають в налагодженні бізнес-зв’язків між виробниками спиртних напоїв та імпортерами і дистриб’юторами з Північної та Південної Америки. Цей формат є найбільш ефективним способом для зустрічі з майбутнім постачальником.

Цільова аудиторія заходу – торгові агенти, дистриб’ютори, мережі супермаркетів та HORECA, яких цікавить група - алкогольні товари. Представники ДП «УКРСПИРТ» провели більш ніж 15 індивідуальних зустрічей з потенційними партнерами, а також відкрили перспективи міжнародного партнерства та виходу на ринок США.

На заході, зокрема, презентували горілку «UKRAINIAN SPIRIT».

Зауважимо, що це нова українська горілка ультра-преміум-класу, випущена в кінці 2018 року на Луцькому МПД ДП «Укрспирт».

Горілку луцького виробництва презентували в США
Горілку луцького виробництва презентували в США


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Теги: «UKRAINIAN SPIRIT», горілка, Укрспирт, Луцьк
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