У «ПортCity» – чотири дні розваг*
Сьогодні, 11:18
У «ПортCity» пропонують скористатися знижками на розваги.
Понеділок – День роллера на арені розваги GeneratorCity, 2 поверх ПортCity. Катання на роликах коштує лише 30 гривень, зі своїми роликами – 10 гривень.
Вівторок – День глядача у кінотеатрі PremierCity, 3 поверх
Квитки на фільм до 18 години коштують 35 гривень, після 18 – 50 гривень.
Середа – Дитячий день у ДРЦ FigliMigli, 3 поверх ПортCity
Щосереди на віртуальну та батутну зону знижка -40%. Таке пропустити не
можливо!
Четвер – День боулера у боулінг-клубі StrikeCity, 3 поверх ПортCity.
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Понеділок – День роллера на арені розваги GeneratorCity, 2 поверх ПортCity. Катання на роликах коштує лише 30 гривень, зі своїми роликами – 10 гривень.
Вівторок – День глядача у кінотеатрі PremierCity, 3 поверх
Квитки на фільм до 18 години коштують 35 гривень, після 18 – 50 гривень.
Середа – Дитячий день у ДРЦ FigliMigli, 3 поверх ПортCity
Щосереди на віртуальну та батутну зону знижка -40%. Таке пропустити не
можливо!
Четвер – День боулера у боулінг-клубі StrikeCity, 3 поверх ПортCity.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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