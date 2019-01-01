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У «ПортCity» – чотири дні розваг*

У «ПортCity» – чотири дні розваг*
У «ПортCity» пропонують скористатися знижками на розваги.

Понеділок – День роллера на арені розваги GeneratorCity, 2 поверх ПортCity. Катання на роликах коштує лише 30 гривень, зі своїми роликами – 10 гривень.

Вівторок – День глядача у кінотеатрі PremierCity, 3 поверх
Квитки на фільм до 18 години коштують 35 гривень, після 18 – 50 гривень.

Середа – Дитячий день у ДРЦ FigliMigli, 3 поверх ПортCity

Щосереди на віртуальну та батутну зону знижка -40%. Таке пропустити не
можливо!

Четвер – День боулера у боулінг-клубі StrikeCity, 3 поверх ПортCity.

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Теги: ПортCity
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