У «ПортCity» – чотири дні розваг*

У «ПортCity» пропонують скористатися знижками на розваги.Понеділок – День роллера на арені розваги GeneratorCity, 2 поверх ПортCity. Катання на роликах коштує лише 30 гривень, зі своїми роликами – 10 гривень.Вівторок – День глядача у кінотеатрі PremierCity, 3 поверхКвитки на фільм до 18 години коштують 35 гривень, після 18 – 50 гривень.Середа – Дитячий день у ДРЦ FigliMigli, 3 поверх ПортCityЩосереди на віртуальну та батутну зону знижка -40%. Таке пропустити неможливо!Четвер – День боулера у боулінг-клубі StrikeCity, 3 поверх ПортCity.