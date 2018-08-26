На Волині попрощалися з воїном, який помер під час відпустки. ФОТО

11 травня в селі Підберезя Горохівського району зі всіма почестями в останню путь провели бійця 14 бригадиПро це повідомляє Горохівська райдержадміністрація.Попрощатися із загиблим бійцем та віддати шану прийшли представники районної державної адміністрації, заступник голови райдержадміністрації, голова районної ради, представники органів місцевого самоврядування, жителі села, району, друзі, колеги та всі небайдужі.На місцевому цвинтарі, відбувся траурний мітинг. Щирі співчуття сім’ї, рідним, близьким військовослужбовця висловив сільський голова, зазначивши, що ця втрата – страшна біда кожного з нас.Поховали Степана під залпи автоматів, у супроводі Державного Гімну України.Світла пам’ять про подвиг героя, який віддав своє життя за те, щоб Україна залишалась вільною та єдиною назавжди, залишаться в наших серцях.Нанадаємо, боєць 14 окремої механізованої бригади Степан Ковалишин