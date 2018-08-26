На Волині попрощалися з воїном, який помер під час відпустки. ФОТО
Сьогодні, 11:31
11 травня в селі Підберезя Горохівського району зі всіма почестями в останню путь провели бійця 14 бригади Степана Ковалишина.
Про це повідомляє Горохівська райдержадміністрація.
Попрощатися із загиблим бійцем та віддати шану прийшли представники районної державної адміністрації Юлія Гринчук, заступник голови райдержадміністрації Андрій Розтока, голова районної ради Тарас Щерблюк, представники органів місцевого самоврядування, жителі села, району, друзі, колеги та всі небайдужі.
На місцевому цвинтарі, відбувся траурний мітинг. Щирі співчуття сім’ї, рідним, близьким військовослужбовця висловив сільський голова, зазначивши, що ця втрата – страшна біда кожного з нас.
Поховали Степана під залпи автоматів, у супроводі Державного Гімну України.
Світла пам’ять про подвиг героя, який віддав своє життя за те, щоб Україна залишалась вільною та єдиною назавжди, залишаться в наших серцях.
Нанадаємо, боєць 14 окремої механізованої бригади Степан Ковалишин помер раптово під час перебування у відпустці за місцем проживання у Горохівському районі.
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Про це повідомляє Горохівська райдержадміністрація.
Попрощатися із загиблим бійцем та віддати шану прийшли представники районної державної адміністрації Юлія Гринчук, заступник голови райдержадміністрації Андрій Розтока, голова районної ради Тарас Щерблюк, представники органів місцевого самоврядування, жителі села, району, друзі, колеги та всі небайдужі.
На місцевому цвинтарі, відбувся траурний мітинг. Щирі співчуття сім’ї, рідним, близьким військовослужбовця висловив сільський голова, зазначивши, що ця втрата – страшна біда кожного з нас.
Поховали Степана під залпи автоматів, у супроводі Державного Гімну України.
Світла пам’ять про подвиг героя, який віддав своє життя за те, щоб Україна залишалась вільною та єдиною назавжди, залишаться в наших серцях.
Нанадаємо, боєць 14 окремої механізованої бригади Степан Ковалишин помер раптово під час перебування у відпустці за місцем проживання у Горохівському районі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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