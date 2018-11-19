«Одружився з найчарівнішою»: священик з Волині зворушливо привітав дружину з річницею весілля
Сьогодні, 12:15
Волинський священик Валентин Марчук привітав свою дружину Олену з річницею шлюбу - так званим бірюзовим весіллям.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами священнослужителя, 13 травня виповнюється 18 років із дня весілля.
"Я одружився з найчарівнішою та найпрекраснішою дівчиною, котра сьогодні мене підтримує у всьому і виховує наших дітей. Дякую Богу за матушку і дякую їй за терпіння. Вінчав наш батюшка Валентин Негода у древньому Свято-Покровському кафедральному храмі", - зауважив він.
Валентин Марчук додав, що того дня він та його дружина були єдиними молодята в Луцьку, котрі не побоялися забобонів щодо числа 13.
"І мріяли ми лише про двох дітей", - відзначив він.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами священнослужителя, 13 травня виповнюється 18 років із дня весілля.
"Я одружився з найчарівнішою та найпрекраснішою дівчиною, котра сьогодні мене підтримує у всьому і виховує наших дітей. Дякую Богу за матушку і дякую їй за терпіння. Вінчав наш батюшка Валентин Негода у древньому Свято-Покровському кафедральному храмі", - зауважив він.
Валентин Марчук додав, що того дня він та його дружина були єдиними молодята в Луцьку, котрі не побоялися забобонів щодо числа 13.
"І мріяли ми лише про двох дітей", - відзначив він.
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