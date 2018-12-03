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«На світовому рівні»: Супрун похвалила луцьку лікарню

«На світовому рівні»: Супрун похвалила луцьку лікарню
Оснащення Луцької міської клінічної лікарні тепер – на світовому рівні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

Супрун інформувала, що у відремонтованому рентгенохірургічному блоці Луцької міської клінічної лікарні нещодавно встановили новий, вже другий ангіограф. Така кількість апаратів є стандартом для ангіографічних блоків у всьому світі. Практично всі клініки Європи, де проводяться втручання на коронарних артеріях, мають мінімум дві ангіографічні установки.

Рентгенхірургічний блок з однією ангіографічною системою у Луцькій міській клінічній лікарні працював з 2013 року. За час роботи цієї установки луцькі медики провели понад 4 тисячі інтервенційних втручань. З появою першого ангіографа смертність при інфаркті міокарда в стаціонарі зменшилась з 20% до 5%.

Тут також проводять процедури на судинах головного мозку, кінцівок, нирок. У 2018 році у лікарні провели 1052 коронарних втручання, з них — 398 стентувань. В лікарні виконують 70% усіх стентувань, які проводять на Волині. Допомогу пацієнтам із гострим інфарктом міокарда надають цілодобово. Нещодавно встановлений другий ангіограф дасть можливість виконувати втручання з мінімальною затримкою.

Супрун додала, що уже в перший тиждень роботи ангіографічна система допомогла врятувати 20-річного юнака від гострого інфаркту. Він, до речі, став наймолодшим пацієнтом цього року. Минулоріч лікарі врятували життя від гострого інфаркту міокарда 15-річному хлопцю.

Крім того, Луцька міська клінічна лікарня перебуває на порозі нового етапу лікування пацієнтів у найгостріших ситуаціях. Вже розпочали проводити інвазивні втручання при інсультах, стентування судин нижніх кінцівок та церебральних артерій. Невдовзі тут планують розпочати імплантації штучних водіїв ритму.

Лікарня бере участь у реалізації спільного проекту World Bank Ukraine та Міністерство охорони здоров'я України — Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей з 2018 року. За цей час медзаклад отримав ангіографічну систему, системи комбінованого добового холтерівського моніторування ЕКГ, систему для добового моніторування артеріального тиску, ліжка для палат інтенсивної терапії та інше цінне обладнання.

Це обладнання ефективно допомагає виявляти та запобігати хворобам серця та судин, а також вчасно їх лікувати.

"Продовжуємо працювати, аби ще більше українців з серцево-судинними хворобами мали доступ до оперативної, якісної та безоплатної медичної допомоги", - написала Супрун.

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Теги: ангіограф, Уляна Супрун, Луцьк
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Хіба вона була у нас?
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