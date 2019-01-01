вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відтепер «Луцькводоканал» може відключати боржників без попередження

Відтепер «Луцькводоканал» може відключати боржників без попередження
З 1 травня 2019 року КП «Луцькводоканал» може відключати боржників у разі непогашення їх заборгованості протягом 30 днів з дня отримання попередження.

Про це повідомили у прес-службі КП.

У разі непогашення у повному обсязі заборгованості за спожиті
комунальні послуги протягом 30 днів з дня отримання споживачем
попередження від виконавця, останній (крім виконавця послуг з постачання та розподілу електроенергії і природного газу) має право обмежити (припинити) надання послуг споживачеві.

КП «Луцькводоканал» дякує сумлінним споживачам, які вчасно та в
повному обсязі розраховуються за спожиті послуги. Велика кількість
споживачів вже погасили заборгованість, або вдалися до реструктуризації боргів. У результаті люди змогли отримати субсидію і на сьогодні не мають жодних проблем із оплатою за послуги водопостачання та водовідведення.

Також сумлінним споживачам не загрожує нарахування пені за несвоєчасну оплату послуг.

Однак і досі лишається значна кількість споживачів, які ігнорують
повідомлення про необхідність оплати боргів. На сьогодні усі вони
перебувають у списках боржників, які отримають останнє попередження щодо необхідності проведення розрахунків і оплати. Якщо ж споживачі не дослухаються до попередження і не погасять заборгованості до 20 травня, то окремі з них ризикують лишитись без послуги водопостачання або водовідведення.

КП «Луцькводоканал» залишає за собою право провести відключення водопостачання та водовідведення усім боржникам без додаткових попереджень в будь-який момент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцькводоканал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині п'яний мотоцикліст збив двох маленьких дітей
Сьогодні, 12:24
На Волині автівка влетіла у дерево: пасажирка загинула, дитина – у лікарні
Сьогодні, 12:21
Відтепер «Луцькводоканал» може відключати боржників без попередження
Сьогодні, 12:17
«Одружився з найчарівнішою»: священик з Волині зворушливо привітав дружину з річницею весілля
Сьогодні, 12:15
Горілку луцького виробництва презентували в США
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
Припинити надавати послуги: директор «Луцькводоканалу» про те, як треба боротись з боржниками Припинити надавати послуги: директор «Луцькводоканалу» про те, як треба боротись з боржниками
02 травень, 22:45
«Луцькводоканал» не мав права не пускати Гірку Полонку в свою каналізацію «Луцькводоканал» не мав права не пускати Гірку Полонку в свою каналізацію
04 квітень, 12:05
Повідомили, чи буде у Луцьку вода в разі відключення водоканалу від електрики Повідомили, чи буде у Луцьку вода в разі відключення водоканалу від електрики
26 березень, 09:41
На усіх об'єктах «Луцькводоканалу» можуть відключити світло На усіх об'єктах «Луцькводоканалу» можуть відключити світло
20 березень, 13:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Величезна риба і фотосесія: на Волині – чемпіонат східної Європи зі спортивної ловлі коропа
Сьогодні, 12:30
 0
На Волині п'яний мотоцикліст збив двох маленьких дітей
Сьогодні, 12:24
 0
На Волині автівка влетіла у дерево: пасажирка загинула, дитина – у лікарні
Сьогодні, 12:21
 0
Відтепер «Луцькводоканал» може відключати боржників без попередження
Сьогодні, 12:17
 0
«Одружився з найчарівнішою»: священик з Волині зворушливо привітав дружину з річницею весілля
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8