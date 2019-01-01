Відтепер «Луцькводоканал» може відключати боржників без попередження
Сьогодні, 12:17
З 1 травня 2019 року КП «Луцькводоканал» може відключати боржників у разі непогашення їх заборгованості протягом 30 днів з дня отримання попередження.
Про це повідомили у прес-службі КП.
У разі непогашення у повному обсязі заборгованості за спожиті
комунальні послуги протягом 30 днів з дня отримання споживачем
попередження від виконавця, останній (крім виконавця послуг з постачання та розподілу електроенергії і природного газу) має право обмежити (припинити) надання послуг споживачеві.
КП «Луцькводоканал» дякує сумлінним споживачам, які вчасно та в
повному обсязі розраховуються за спожиті послуги. Велика кількість
споживачів вже погасили заборгованість, або вдалися до реструктуризації боргів. У результаті люди змогли отримати субсидію і на сьогодні не мають жодних проблем із оплатою за послуги водопостачання та водовідведення.
Також сумлінним споживачам не загрожує нарахування пені за несвоєчасну оплату послуг.
Однак і досі лишається значна кількість споживачів, які ігнорують
повідомлення про необхідність оплати боргів. На сьогодні усі вони
перебувають у списках боржників, які отримають останнє попередження щодо необхідності проведення розрахунків і оплати. Якщо ж споживачі не дослухаються до попередження і не погасять заборгованості до 20 травня, то окремі з них ризикують лишитись без послуги водопостачання або водовідведення.
КП «Луцькводоканал» залишає за собою право провести відключення водопостачання та водовідведення усім боржникам без додаткових попереджень в будь-який момент.
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Про це повідомили у прес-службі КП.
У разі непогашення у повному обсязі заборгованості за спожиті
комунальні послуги протягом 30 днів з дня отримання споживачем
попередження від виконавця, останній (крім виконавця послуг з постачання та розподілу електроенергії і природного газу) має право обмежити (припинити) надання послуг споживачеві.
КП «Луцькводоканал» дякує сумлінним споживачам, які вчасно та в
повному обсязі розраховуються за спожиті послуги. Велика кількість
споживачів вже погасили заборгованість, або вдалися до реструктуризації боргів. У результаті люди змогли отримати субсидію і на сьогодні не мають жодних проблем із оплатою за послуги водопостачання та водовідведення.
Також сумлінним споживачам не загрожує нарахування пені за несвоєчасну оплату послуг.
Однак і досі лишається значна кількість споживачів, які ігнорують
повідомлення про необхідність оплати боргів. На сьогодні усі вони
перебувають у списках боржників, які отримають останнє попередження щодо необхідності проведення розрахунків і оплати. Якщо ж споживачі не дослухаються до попередження і не погасять заборгованості до 20 травня, то окремі з них ризикують лишитись без послуги водопостачання або водовідведення.
КП «Луцькводоканал» залишає за собою право провести відключення водопостачання та водовідведення усім боржникам без додаткових попереджень в будь-який момент.
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