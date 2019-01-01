Відтепер «Луцькводоканал» може відключати боржників без попередження

З 1 травня 2019 року КП «Луцькводоканал» може відключати боржників у разі непогашення їх заборгованості протягом 30 днів з дня отримання попередження.Про це повідомили у прес-службі КП.У разі непогашення у повному обсязі заборгованості за спожитікомунальні послуги протягом 30 днів з дня отримання споживачемпопередження від виконавця, останній (крім виконавця послуг з постачання та розподілу електроенергії і природного газу) має право обмежити (припинити) надання послуг споживачеві.КП «Луцькводоканал» дякує сумлінним споживачам, які вчасно та вповному обсязі розраховуються за спожиті послуги. Велика кількістьспоживачів вже погасили заборгованість, або вдалися до реструктуризації боргів. У результаті люди змогли отримати субсидію і на сьогодні не мають жодних проблем із оплатою за послуги водопостачання та водовідведення.Також сумлінним споживачам не загрожує нарахування пені за несвоєчасну оплату послуг.Однак і досі лишається значна кількість споживачів, які ігноруютьповідомлення про необхідність оплати боргів. На сьогодні усі вониперебувають у списках боржників, які отримають останнє попередження щодо необхідності проведення розрахунків і оплати. Якщо ж споживачі не дослухаються до попередження і не погасять заборгованості до 20 травня, то окремі з них ризикують лишитись без послуги водопостачання або водовідведення.КП «Луцькводоканал» залишає за собою право провести відключення водопостачання та водовідведення усім боржникам без додаткових попереджень в будь-який момент.