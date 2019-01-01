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Величезна риба і фотосесія: на Волині – чемпіонат східної Європи зі спортивної ловлі коропа

Величезна риба і фотосесія: на Волині – чемпіонат східної Європи зі спортивної ловлі коропа
На озері Кричевичі, що у Ковельському районі, з 6 до 11 травня тривав чемпіонат Східної Європи «Carp Pro-2019».

Про це повідомляє видання "КовельРоst".

Участь у змаганнях зі спортивної ловлі коропа взяли п'ятнадцять команд з Білорусі, Польщі та України. Нашу державу представляли три команди зі Львівщини, Одеси та місцеві рибалки - клуб «Кричевичі».

Президент риболовного спорту Волинської області Дамір Шихотаров розповів, що команди змагалися у трьох секторах водойми. І за результатами чотирьох змагальних днів визначили призерів. Він зауважив, що переможцем не обов'язково є той, хто упіймав найбільше риби. Умови змагань враховують різні обставини, зокрема й розташування секторів. Адже не у кожному куточку озера можна відзначитися великим уловом.

Результати змагань у клубному заліку наступні:

1 місце - «Бєларусь» - 355,660 кг
2 місце - «PZW Invader» (Польща) - 476,960 кг
3 місце - «КК Одеса» - 340,940 кг
4 місце - «РК Кричевичі» - 266,77 кг
5 місце - «Polska» - 122,20 кг

У номінації "бігфіш" перемогла польська команда PZW Invader 2, яка упіймала найбільшого коропа вагою 17 кг 760 гр. Нагадаємо, що минулорічний рекорд становив 15 кг 640 гр.

Кубки, медалі та подарунки переможці і призери отримали від генерального спонсора – ТМ Carp Pro.

Усіх упійманих коропів після зважування та обережної фотосесії випустили назад у водойму, адже такими є умови спортивної риболовлі.

Величезна риба і фотосесія: на Волині – чемпіонат східної Європи зі спортивної ловлі коропа
Величезна риба і фотосесія: на Волині – чемпіонат східної Європи зі спортивної ловлі коропа
Величезна риба і фотосесія: на Волині – чемпіонат східної Європи зі спортивної ловлі коропа
Величезна риба і фотосесія: на Волині – чемпіонат східної Європи зі спортивної ловлі коропа
Величезна риба і фотосесія: на Волині – чемпіонат східної Європи зі спортивної ловлі коропа
Величезна риба і фотосесія: на Волині – чемпіонат східної Європи зі спортивної ловлі коропа
Величезна риба і фотосесія: на Волині – чемпіонат східної Європи зі спортивної ловлі коропа
Величезна риба і фотосесія: на Волині – чемпіонат східної Європи зі спортивної ловлі коропа
Величезна риба і фотосесія: на Волині – чемпіонат східної Європи зі спортивної ловлі коропа
Величезна риба і фотосесія: на Волині – чемпіонат східної Європи зі спортивної ловлі коропа
Величезна риба і фотосесія: на Волині – чемпіонат східної Європи зі спортивної ловлі коропа
Величезна риба і фотосесія: на Волині – чемпіонат східної Європи зі спортивної ловлі коропа
Величезна риба і фотосесія: на Волині – чемпіонат східної Європи зі спортивної ловлі коропа
Величезна риба і фотосесія: на Волині – чемпіонат східної Європи зі спортивної ловлі коропа
Величезна риба і фотосесія: на Волині – чемпіонат східної Європи зі спортивної ловлі коропа
Величезна риба і фотосесія: на Волині – чемпіонат східної Європи зі спортивної ловлі коропа

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Теги: короп, риболовля, змагання, Волинь
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