На Волині п'яний мотоцикліст збив двох маленьких дітей
Сьогодні, 12:24
Учора, 12 травня, в селі Жорнище Ківерцівського району мотоцикл Viper збив двох неповнолітніх пішоходів.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода сталася по 22 годині.
Поліцейські попередньо встановили, що 28-річний житель цього ж села, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався із керуванням та допустив наїзд на 2-річну та 7-річну односельчанок.
Внаслідок ДТП діти отримали тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалися.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода сталася по 22 годині.
Поліцейські попередньо встановили, що 28-річний житель цього ж села, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався із керуванням та допустив наїзд на 2-річну та 7-річну односельчанок.
Внаслідок ДТП діти отримали тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалися.
Фото ілюстративне
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