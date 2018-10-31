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На Волині п'яний мотоцикліст збив двох маленьких дітей

На Волині п'яний мотоцикліст збив двох маленьких дітей
Учора, 12 травня, в селі Жорнище Ківерцівського району мотоцикл Viper збив двох неповнолітніх пішоходів.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода сталася по 22 годині.

Поліцейські попередньо встановили, що 28-річний житель цього ж села, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався із керуванням та допустив наїзд на 2-річну та 7-річну односельчанок.

Внаслідок ДТП діти отримали тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалися.

Фото ілюстративне

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Теги: аварія, Волинь, Жорнище, мотоцикліст
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