На Волині п'яний мотоцикліст збив двох маленьких дітей





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Дорожньо-транспортна пригода сталася по 22 годині.



Поліцейські попередньо встановили, що 28-річний житель цього ж села, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався із керуванням та допустив наїзд на 2-річну та 7-річну односельчанок.



Внаслідок ДТП діти отримали тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалися.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 12 травня, в селі Жорнище Ківерцівського району мотоцикл Viper збив двох неповнолітніх пішоходів.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода сталася по 22 годині.Поліцейські попередньо встановили, що 28-річний житель цього ж села, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався із керуванням та допустив наїзд на 2-річну та 7-річну односельчанок.Внаслідок ДТП діти отримали тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалися.

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