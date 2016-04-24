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Ковельські поліцейські шукають власників вкрадених велосипедів

Ковельські поліцейські шукають власників вкрадених велосипедів
Працівники Ковельського відділу поліції шукають власників велосипедів TREK та KROSS, яких викрали раніше.

Про це повідомили на сторінці Ковельського відділу поліції Facebook.

«Якщо ви знаєте, кому належать, вказані на фото ровери, прохання повідомити за телефонами у Ковелі 61-6-45, 0952426775 або 102», – пишуть поліцейські.
Ковельські поліцейські шукають власників вкрадених велосипедів
Ковельські поліцейські шукають власників вкрадених велосипедів

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Теги: крадіжка, Волинь, Ковель, поліція
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