На Волині мотоцикліст влетів у авто: чоловіка госпіталізували

У Камені-Каширському на вулиці Ватутіна мотоцикл зіткнувся з автомобілем.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.12 травня, по 19 годині на вулиці Ватутіна у райцентрі Камінь-Каширський 20-річний житель цього ж району, керуючи мотоциклом «Lifan», зіткнувся із автомобілем «Xyundai» під керуванням 28-річної мешканки райцентру.Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у травматологію центральної районної лікарні.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.Санкція цієї статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.