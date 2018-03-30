Іноземець намагався підкупити волинських прикордонників





Про це повідомили у



Зазначають, що у чоловіка був перевищений термін перебування в Україні під час свого попереднього візиту. Однак іноземець вирішив, що прикордонники його «пробачать» та запропонував військовослужбовцю 400 гривень хабара.



Прикордонники відмовились від запропонованих неправомірних коштів та за цим фактом до Нацполіції направили повідомлення за ст.369 КК України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Доманове» громадянин Азербайджану намагався дати 400 гривень військовослужбовцям.Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.Зазначають, що у чоловіка був перевищений термін перебування в Україні під час свого попереднього візиту. Однак іноземець вирішив, що прикордонники його «пробачать» та запропонував військовослужбовцю 400 гривень хабара.Прикордонники відмовились від запропонованих неправомірних коштів та за цим фактом до Нацполіції направили повідомлення за ст.369 КК України.

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