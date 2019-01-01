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Муніципали зносять халабуди на одній із вулиць Луцька

Муніципали зносять халабуди на одній із вулиць Луцька
У Луцьку на вулиці Цукровій працівники муніципальної варти розпочали демонтаж незаконно встановлених конструкцій.

Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.

Департамент муніципальної варти відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 17.10.2018 №668-2 "Про демонтаж конструкцій біля будинків № 1, 3, 5 на вул. Цукровій" розпочав демонтаж самовільно встановлених дерев'яних господарських споруд, гаражів та конструкцій.

Згідно з рішенням демонтажу підлягає 124 об'єкти. Департамент муніципальної варти, відповідно до звернення мешканців прилеглих будинків, надав їм час для того, щоб демонтувати споруди самостійно.

Проте, частина власників незаконних споруд проігнорували рішення виконавчого комітету та не здійснили добровільний демонтаж.
Муніципали зносять халабуди на одній із вулиць Луцька
Муніципали зносять халабуди на одній із вулиць Луцька
Муніципали зносять халабуди на одній із вулиць Луцька
Муніципали зносять халабуди на одній із вулиць Луцька
Муніципали зносять халабуди на одній із вулиць Луцька

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Теги: муніципали, Луцьк, благоустрій
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