вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку припиняють подачу гарячої води. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ

У Луцьку припиняють подачу гарячої води. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ
КП «Луцьктепло» розпочало відключення лучан від гарячого водопостачання.

Про це повідомили на сайті комунального підприємства.

З 13 травня припинили надання послуги з гарячого водопостачання скоживачам котелень на вул. Декабристів, 29, пр. Відродження, 15-б, вул. Лесі Українки, 67, вул. Маковського, 2-к. Очікуваний термін відновлення послуги згідно графіку - 27 травня.

Також цього дня припинили подачу гарячої води від ЦТП від котельні на вул. Боженка, 32. Йдеться про ЦТП на вул. Грабовського, 7-д; 9-г; 11-в, вул. Бенделіані, 1-е, вул. Станіславського, 50-в, вул. Гнідавська, 65-а, бульв. Дружби Народів, 8-а; 15-б. Очікуване відновлення послуги тут відбудеться пізніше - 10 червня.

З 14 і до 27 травня, надання послуги з гарячого водопостачання припиниться й для споживачів дахової котельні на вул. Гордіюк, 20-а.

Для котельні на пров. Старицького, 6 термін припинення надання послуги з гарячого водопостачання у зв'язку з профілактичним ремонтом теплових мереж змінили з перенесенням на червень. Про дату повідомлять додатково.

З повним графіком відключень можна ознайомитися, перейшовши за посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вода, відключення, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
ПОФІГ !!!! В Мене бойлер !!
Відповісти
ПОФІГ !!!! Я морж !!
Відповісти
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відомо, коли Верховна Рада визначить дату інавгурації Зеленського
Сьогодні, 13:18
У Луцьку влаштують видовищні авто- і мотогонки
Сьогодні, 13:02
У Луцьку припиняють подачу гарячої води. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 12:56
На дорозі знайшли тіло молодого волинянина, якого збив односелець і втік
Сьогодні, 12:42
Іноземець намагався підкупити волинських прикордонників
Сьогодні, 12:41
Схожі новини
Де у Луцьку сьогодні не буде води Де у Луцьку сьогодні не буде води
28 листопад, 2018, 09:21
Частина лучан залишиться без гарячої води. Перелік вулиць Частина лучан залишиться без гарячої води. Перелік вулиць
25 вересень, 2018, 14:46
На одній із вулиць Луцька відключать світло На одній із вулиць Луцька відключать світло
23 липень, 2018, 18:14
На одній із вулиць Луцька «прикрутять» воду На одній із вулиць Луцька «прикрутять» воду
04 липень, 2018, 15:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Муніципали зносять халабуди на одній із вулиць Луцька
Сьогодні, 14:05
 0
«Вони не наші», – нардеп з Луцька про власників подвійного громадянства
Сьогодні, 13:48
 0
У Луцьку хочуть перенести і забрати деякі зупинки
Сьогодні, 13:40
 0
Які дитсадки працюватимуть влітку у Луцьку. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 13:28
 0
Відомо, коли Верховна Рада визначить дату інавгурації Зеленського
Сьогодні, 13:18
 0
Медіа
відео
1/8