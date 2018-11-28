У Луцьку припиняють подачу гарячої води. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ





Про це повідомили на



З 13 травня припинили надання послуги з гарячого водопостачання скоживачам котелень на вул. Декабристів, 29, пр. Відродження, 15-б, вул. Лесі Українки, 67, вул. Маковського, 2-к. Очікуваний термін відновлення послуги згідно графіку - 27 травня.



Також цього дня припинили подачу гарячої води від ЦТП від котельні на вул. Боженка, 32. Йдеться про ЦТП на вул. Грабовського, 7-д; 9-г; 11-в, вул. Бенделіані, 1-е, вул. Станіславського, 50-в, вул. Гнідавська, 65-а, бульв. Дружби Народів, 8-а; 15-б. Очікуване відновлення послуги тут відбудеться пізніше - 10 червня.



З 14 і до 27 травня, надання послуги з гарячого водопостачання припиниться й для споживачів дахової котельні на вул. Гордіюк, 20-а.



Для котельні на пров. Старицького, 6 термін припинення надання послуги з гарячого водопостачання у зв'язку з профілактичним ремонтом теплових мереж змінили з перенесенням на червень. Про дату повідомлять додатково.



З повним графіком відключень можна ознайомитися, перейшовши за посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. КП «Луцьктепло» розпочало відключення лучан від гарячого водопостачання.Про це повідомили на сайті комунального підприємства.З 13 травня припинили надання послуги з гарячого водопостачання скоживачам котелень на вул. Декабристів, 29, пр. Відродження, 15-б, вул. Лесі Українки, 67, вул. Маковського, 2-к. Очікуваний термін відновлення послуги згідно графіку - 27 травня.Також цього дня припинили подачу гарячої води від ЦТП від котельні на вул. Боженка, 32. Йдеться про ЦТП на вул. Грабовського, 7-д; 9-г; 11-в, вул. Бенделіані, 1-е, вул. Станіславського, 50-в, вул. Гнідавська, 65-а, бульв. Дружби Народів, 8-а; 15-б. Очікуване відновлення послуги тут відбудеться пізніше - 10 червня.З 14 і до 27 травня, надання послуги з гарячого водопостачання припиниться й для споживачів дахової котельні на вул. Гордіюк, 20-а.Для котельні на пров. Старицького, 6 термін припинення надання послуги з гарячого водопостачання у зв'язку з профілактичним ремонтом теплових мереж змінили з перенесенням на червень. Про дату повідомлять додатково.З повним графіком відключень можна ознайомитися,

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