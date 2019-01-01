Відомо, коли Верховна Рада визначить дату інавгурації Зеленського

Володимира Зеленського буде визначена народними депутатами цього пленарного тижня.



Про це заявив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій під час засідання Погоджувальної ради, пише



"Цього тижня ми маємо розглянути постанову про призначення інавгурації. І, я вважаю, це буде одне з ключових рішень цього тижня під час пленарного засідання Верховної Ради України", - зазначив Парубій.



За його словами, станом на сьогодні зареєстровано 5 постанов щодо інавгурації, але одна з них була відкликана у суботу, 11 травня.



При цьому він не назвав конкретного дня, коли парламентарі зможуть розглянути постанови.



Зауважимо, що проекти постанов щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського вже розписані на профільні Комітети Верховної Ради України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дата проведення інавгурації новообраного Президентабуде визначена народними депутатами цього пленарного тижня.Про це заявив спікер Верховної Ради Українипід час засідання Погоджувальної ради, пише УНН "Цього тижня ми маємо розглянути постанову про призначення інавгурації. І, я вважаю, це буде одне з ключових рішень цього тижня під час пленарного засідання Верховної Ради України", - зазначив Парубій.За його словами, станом на сьогодні зареєстровано 5 постанов щодо інавгурації, але одна з них була відкликана у суботу, 11 травня.При цьому він не назвав конкретного дня, коли парламентарі зможуть розглянути постанови.Зауважимо, що проекти постанов щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського вже розписані на профільні Комітети Верховної Ради України.

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