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Відомо, коли Верховна Рада визначить дату інавгурації Зеленського

Відомо, коли Верховна Рада визначить дату інавгурації Зеленського
Дата проведення інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського буде визначена народними депутатами цього пленарного тижня.

Про це заявив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій під час засідання Погоджувальної ради, пише УНН.

"Цього тижня ми маємо розглянути постанову про призначення інавгурації. І, я вважаю, це буде одне з ключових рішень цього тижня під час пленарного засідання Верховної Ради України", - зазначив Парубій.

За його словами, станом на сьогодні зареєстровано 5 постанов щодо інавгурації, але одна з них була відкликана у суботу, 11 травня.

При цьому він не назвав конкретного дня, коли парламентарі зможуть розглянути постанови.

Зауважимо, що проекти постанов щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського вже розписані на профільні Комітети Верховної Ради України.

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Теги: інавгурація, Володимир Зеленський
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