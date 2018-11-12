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«Вони не наші», – нардеп з Луцька про власників подвійного громадянства

«Вони не наші», – нардеп з Луцька про власників подвійного громадянства
У відповідь на видачу російських паспортів жителям ОРДЛО у Верховній Раді України пропонують позбавити власників подвійного громадянства виборчих прав, а також запровадити відповідальність за колабораціонізм.

Відповідні законопроекти вже зареєстровані у парламенті, повідомив в народний депутат України Ігор Лапін (“Народний фронт”), передає «Обозреватель».

Лапін наголосив, що отримання другого паспорта порушує норми Конституції, і такі люди автоматично вважаються іноземцями.

“Перш за все, їх потрібно позбавити виборчих прав. Обирати і бути обраним. Ви уявляєте, за кого можуть проголосувати люди, які присягнули на вірність народу Росії? Або народу Угорщини?” – зазначив він

“Якщо вони не повідомили (про отримання другого паспорта. – Ред.) до органів, які відповідають за списки виборців, за це їм кримінальна відповідальність і невеличкий штраф”, – розповів депутат про норми законопроекту. На його думку, спиняти таких людей не має сенсу.

“Громадянин України, який пішов і отримав паспорт іншої держави – він уже громадянин іншої держави. Питання: нам треба кількість чи якість? Якщо нам потрібна якість, ми маємо говорити за тих, хто вболіває за Україну, хто ідентифікує себе як українець”, – заявив Лапін.

Він поцікавився, навіщо жителям ОРДЛО отримувати російські паспорти, якщо Москва вже заявила, що жодних соціальних виплат їм не буде. “Щоб ідентифікувати себе як росіяни? Це означає, що вони не наші громадяни”, – підсумував нардеп.

Водночас депутат не виключив, що і Україна може скасувати соціальні виплати таким громадянам.

“Нам потрібно йти на випередження. Припинення соціальних виплат – юридичного механізму ще немає, але якби уряд виступив із такою законодавчою ініціативою, думаю, парламент швидко би на неї відреагував”, – сказав він.

Також Лапін закликав Раду ухвалити закон про відповідальність за колабораціонізм.

“Є такі законопроекти у парламенті, вони вже перезріли. Якщо ми не покажемо, кого і за що ми будемо карати – отримаємо повзучу агресію, реваншистів”, – попередив політик.

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Теги: Ігор Лапін, паспорти, громадянство, ОРДЛО
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