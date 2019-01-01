вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Порошенко присвоїв звання «Мати-героїня» майже 80 жінкам з Волині

Порошенко присвоїв звання «Мати-героїня» майже 80 жінкам з Волині
З нагоди Дня матері, який відзначали учора, 12 травня, Президент Петро Порошенко присвоїв почесне звання «Мати-героїня» 616 українкам.

Про це йдеться в Указі Глави держави № 190, йдеться на сайті Глави держави.

Почесного звання удостоєні матері з усіх регіонів нашої держави та міста Києва. Найбільше жінок, що отримали відзнаку, у Рівненській обласні – 137. Другою за кількістю матерів-героїнь цьогоріч є Волинська область, де їх 76. Третя – Закарпатська область, де представлені до нагороди 49 жінок.

Зауважимо, що «Мати-героїня» - державна нагорода, якою Президент щороку відзначає жінок, які народили і виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей. Також почесного звання удостоюються матері, що виховують усиновлених у вставленому законом порядку дітей.

Жінок відзначають за вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття ними освіти, розвитку творчих здібностей дітей, формування високих духовних і моральних якостей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: «Мати-героїня», Петро Порошенко, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку змінюють місце оформлення біометричних паспортів
Сьогодні, 14:25
У Луцьку затримали злодія зі стажем
Сьогодні, 14:23
Порошенко присвоїв звання «Мати-героїня» майже 80 жінкам з Волині
Сьогодні, 14:13
Муніципали зносять халабуди на одній із вулиць Луцька
Сьогодні, 14:05
«Вони не наші», – нардеп з Луцька про власників подвійного громадянства
Сьогодні, 13:48
Схожі новини
Відомі волиняни сказали, за кого голосуватимуть у другому турі виборів Президента Відомі волиняни сказали, за кого голосуватимуть у другому турі виборів Президента
18 квітень, 10:08
Чим живуть луцькі штаби Порошенка і Зеленського напередодні другого туру. ВІДЕО Чим живуть луцькі штаби Порошенка і Зеленського напередодні другого туру. ВІДЕО
03 квітень, 13:28
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
15 березень, 11:07
Про що говорив Порошенко на Волині. ПОВНИЙ ТЕКСТ ПРОМОВИ Про що говорив Порошенко на Волині. ПОВНИЙ ТЕКСТ ПРОМОВИ
14 березень, 23:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розшукують волинянку, яка зникла на заробітках у Польщі
Сьогодні, 15:29
 0
На Тернопільщині через свічку в труні дитина опинилася в реанімації
Сьогодні, 15:27
 0
Повідомили, скільки тварин тримають у луцькій «Ласці»
Сьогодні, 15:16
 0
В селі на Волині на зупинці викрили чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 15:11
 0
У Києві чоловік зґвалтував 15-річну дитину
Сьогодні, 15:02
 0
Медіа
відео
1/8