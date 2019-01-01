Порошенко присвоїв звання «Мати-героїня» майже 80 жінкам з Волині
Сьогодні, 14:13
З нагоди Дня матері, який відзначали учора, 12 травня, Президент Петро Порошенко присвоїв почесне звання «Мати-героїня» 616 українкам.
Про це йдеться в Указі Глави держави № 190, йдеться на сайті Глави держави.
Почесного звання удостоєні матері з усіх регіонів нашої держави та міста Києва. Найбільше жінок, що отримали відзнаку, у Рівненській обласні – 137. Другою за кількістю матерів-героїнь цьогоріч є Волинська область, де їх 76. Третя – Закарпатська область, де представлені до нагороди 49 жінок.
Зауважимо, що «Мати-героїня» - державна нагорода, якою Президент щороку відзначає жінок, які народили і виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей. Також почесного звання удостоюються матері, що виховують усиновлених у вставленому законом порядку дітей.
Жінок відзначають за вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття ними освіти, розвитку творчих здібностей дітей, формування високих духовних і моральних якостей.
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Про це йдеться в Указі Глави держави № 190, йдеться на сайті Глави держави.
Почесного звання удостоєні матері з усіх регіонів нашої держави та міста Києва. Найбільше жінок, що отримали відзнаку, у Рівненській обласні – 137. Другою за кількістю матерів-героїнь цьогоріч є Волинська область, де їх 76. Третя – Закарпатська область, де представлені до нагороди 49 жінок.
Зауважимо, що «Мати-героїня» - державна нагорода, якою Президент щороку відзначає жінок, які народили і виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей. Також почесного звання удостоюються матері, що виховують усиновлених у вставленому законом порядку дітей.
Жінок відзначають за вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття ними освіти, розвитку творчих здібностей дітей, формування високих духовних і моральних якостей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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