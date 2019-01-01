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У Луцьку затримали злодія зі стажем

У Луцьку затримали злодія зі стажем
Учора, 12 травня, в Луцьку поліцейські затримали 29-річного жителя обласного центру, котрий напередодні здійснив ряд крадіжок із магазину торгово-розважального центру.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Зокрема, чоловік викрав жіночий одяг, жіночий годинник та гаманець на загальну суму 2 тис. грн. Зловмисника, котрого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності, затримали в порядку статті 208 КПК України.

Усе викрадене поліцейські вилучили та повернули власникам.

Правоохоронці обґрунтовано підозрюють зловмисника у скоєнні щонайменше трьох крадіж в обласному центрі.

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Теги: поліція, злодій, Луцьк
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