У Луцьку затримали злодія зі стажем





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Зокрема, чоловік викрав жіночий одяг, жіночий годинник та гаманець на загальну суму 2 тис. грн. Зловмисника, котрого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності, затримали в порядку статті 208 КПК України.



Усе викрадене поліцейські вилучили та повернули власникам.



Правоохоронці обґрунтовано підозрюють зловмисника у скоєнні щонайменше трьох крадіж в обласному центрі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 12 травня, в Луцьку поліцейські затримали 29-річного жителя обласного центру, котрий напередодні здійснив ряд крадіжок із магазину торгово-розважального центру.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Зокрема, чоловік викрав жіночий одяг, жіночий годинник та гаманець на загальну суму 2 тис. грн. Зловмисника, котрого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності, затримали в порядку статті 208 КПК України.Усе викрадене поліцейські вилучили та повернули власникам.Правоохоронці обґрунтовано підозрюють зловмисника у скоєнні щонайменше трьох крадіж в обласному центрі.

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