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У Луцьку змінюють місце оформлення біометричних паспортів

У Луцьку змінюють місце оформлення біометричних паспортів
У Луцьку в зв'язку з переїздом установи припинили прийом громадян з оформлення/видачі біометричних документів.

Про це повідомили у прес-службі Міграційної служби Волині.

Нагадаємо, раніше приміщення РВ УМВС знаходилось на вулиці Винниченка, 11.

Тимчасово прийом громадян з питань оформлення/видачі біометричних документів здійснюється у Луцькому РВ УДМС за адресою (м.Луцьк вул. Володимирська 76)

«Гаряча лінія (0332) 244390 тимчасово не працює!» – наголошують у повідомленні.

Управління розпочне прийом громадян з 16 травня у приміщенні на вулиці Градний Узвіз, 4.

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Теги: Волинь, паспорт
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