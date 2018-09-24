У Луцьку змінюють місце оформлення біометричних паспортів
Сьогодні, 14:25
У Луцьку в зв'язку з переїздом установи припинили прийом громадян з оформлення/видачі біометричних документів.
Про це повідомили у прес-службі Міграційної служби Волині.
Нагадаємо, раніше приміщення РВ УМВС знаходилось на вулиці Винниченка, 11.
Тимчасово прийом громадян з питань оформлення/видачі біометричних документів здійснюється у Луцькому РВ УДМС за адресою (м.Луцьк вул. Володимирська 76)
«Гаряча лінія (0332) 244390 тимчасово не працює!» – наголошують у повідомленні.
Управління розпочне прийом громадян з 16 травня у приміщенні на вулиці Градний Узвіз, 4.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі Міграційної служби Волині.
Нагадаємо, раніше приміщення РВ УМВС знаходилось на вулиці Винниченка, 11.
Тимчасово прийом громадян з питань оформлення/видачі біометричних документів здійснюється у Луцькому РВ УДМС за адресою (м.Луцьк вул. Володимирська 76)
«Гаряча лінія (0332) 244390 тимчасово не працює!» – наголошують у повідомленні.
Управління розпочне прийом громадян з 16 травня у приміщенні на вулиці Градний Узвіз, 4.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Києві чоловік зґвалтував 15-річну дитину
Сьогодні, 15:02
Значна частина Луцька – без води через аварію
Сьогодні, 14:32
У Луцьку змінюють місце оформлення біометричних паспортів
Сьогодні, 14:25
У Луцьку затримали злодія зі стажем
Сьогодні, 14:23