У Луцьку змінюють місце оформлення біометричних паспортів





Про це повідомили у прес-службі Міграційної служби Волині.



Нагадаємо, раніше приміщення РВ УМВС знаходилось на вулиці Винниченка, 11.



Тимчасово прийом громадян з питань оформлення/видачі біометричних документів здійснюється у Луцькому РВ УДМС за адресою (м.Луцьк вул. Володимирська 76)



«Гаряча лінія (0332) 244390 тимчасово не працює!» – наголошують у повідомленні.



Управління розпочне прийом громадян з 16 травня у приміщенні на вулиці Градний Узвіз, 4.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в зв'язку з переїздом установи припинили прийом громадян з оформлення/видачі біометричних документів.Про це повідомили у прес-службі Міграційної служби Волині.Нагадаємо, раніше приміщення РВ УМВС знаходилось на вулиці Винниченка, 11.Тимчасово прийом громадян з питань оформлення/видачі біометричних документів здійснюється у Луцькому РВ УДМС за адресою (м.Луцьк вул. Володимирська 76)«Гаряча лінія (0332) 244390 тимчасово не працює!» – наголошують у повідомленні.Управління розпочне прийом громадян з 16 травня у приміщенні на вулиці Градний Узвіз, 4.

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