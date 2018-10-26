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Значна частина Луцька – без води через аварію

Значна частина Луцька – без води через аварію
У зв’язку з аварійним поривом водопровідної мережі центрального водогону Луцька діаметром 500 мм тимчасово припинене водопостачання.

Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".

Інформують, що вода відсутня знижений її тиск в центральних районах міста, на 33 і 40 кварталі, в районі вул. Рівненської і частково на Вишкові.

На місці пориву працює аварійна бригада. До кінця дня наслідки аварійної ситуації мають ліквідувати, а водопостачання відновлять.

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Теги: аварія, вода, Луцьктепло
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