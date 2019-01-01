У Києві чоловік зґвалтував 15-річну дитину
Сьогодні, 15:02
У Києві 27-річний чоловік зґвалтував 15-річну дівчинку.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва, пише УНН.
11 травня до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що стосовно її 15-річної дочки вчинено сексуальне насильство.
Коли поліцейські прибули на місце події, то з’ясували, що чоловік, який проживає в їхньому будинку, вчинив щодо неповнолітньої неправомірні дії сексуального характеру. Дівчину госпіталізували з характерними травмами. Чоловіка затримали.
За вказаним фактом затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За вчинене зловмиснику загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва, пише УНН.
11 травня до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що стосовно її 15-річної дочки вчинено сексуальне насильство.
Коли поліцейські прибули на місце події, то з’ясували, що чоловік, який проживає в їхньому будинку, вчинив щодо неповнолітньої неправомірні дії сексуального характеру. Дівчину госпіталізували з характерними травмами. Чоловіка затримали.
За вказаним фактом затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За вчинене зловмиснику загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили, скільки тварин тримають у луцькій «Ласці»
Сьогодні, 15:16
В селі на Волині на зупинці викрили чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 15:11
У Києві чоловік зґвалтував 15-річну дитину
Сьогодні, 15:02
Значна частина Луцька – без води через аварію
Сьогодні, 14:32
У Луцьку змінюють місце оформлення біометричних паспортів
Сьогодні, 14:25