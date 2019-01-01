У Києві чоловік зґвалтував 15-річну дитину





Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва, пише



11 травня до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що стосовно її 15-річної дочки вчинено сексуальне насильство.



Коли поліцейські прибули на місце події, то з’ясували, що чоловік, який проживає в їхньому будинку, вчинив щодо неповнолітньої неправомірні дії сексуального характеру. Дівчину госпіталізували з характерними травмами. Чоловіка затримали.



За вказаним фактом затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



За вчинене зловмиснику загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві 27-річний чоловік зґвалтував 15-річну дівчинку.Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва, пише УНН 11 травня до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що стосовно її 15-річної дочки вчинено сексуальне насильство.Коли поліцейські прибули на місце події, то з’ясували, що чоловік, який проживає в їхньому будинку, вчинив щодо неповнолітньої неправомірні дії сексуального характеру. Дівчину госпіталізували з характерними травмами. Чоловіка затримали.За вказаним фактом затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.За вчинене зловмиснику загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

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