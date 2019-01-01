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У Києві чоловік зґвалтував 15-річну дитину

У Києві чоловік зґвалтував 15-річну дитину
У Києві 27-річний чоловік зґвалтував 15-річну дівчинку.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва, пише УНН.

11 травня до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що стосовно її 15-річної дочки вчинено сексуальне насильство.

Коли поліцейські прибули на місце події, то з’ясували, що чоловік, який проживає в їхньому будинку, вчинив щодо неповнолітньої неправомірні дії сексуального характеру. Дівчину госпіталізували з характерними травмами. Чоловіка затримали.

За вказаним фактом затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинене зловмиснику загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

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Теги: зґвалтування
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