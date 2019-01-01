Повідомили, скільки тварин тримають у луцькій «Ласці»
Сьогодні, 15:16
На тимчасовому утриманні у КП «Ласка» станом на 1 травня перебувало 254 особини.
Про це йдеться у звіті про роботу підприємства.
Головним завданням комунального підприємства є зменшення чисельності безпритульних тварин методом стерилізації або кастрації, а також прилаштуванням тварин у родини.
З 1 серпня 2018 року до 1 травня 2019 року працівники «Ласки» відловили 362 тварини, стерилізували 384 тварини, пролікували 198 тварин, вакцинували 283 тварини. Прилаштували у родини 378 безпритульних тварин. Всі тварини, які потрапляють на підприємство, ідентифіковані жетонами і мікрочипами, після усіх проведених заходів візуально їх ідентифікують вушними кліпсами.
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Про це йдеться у звіті про роботу підприємства.
Головним завданням комунального підприємства є зменшення чисельності безпритульних тварин методом стерилізації або кастрації, а також прилаштуванням тварин у родини.
З 1 серпня 2018 року до 1 травня 2019 року працівники «Ласки» відловили 362 тварини, стерилізували 384 тварини, пролікували 198 тварин, вакцинували 283 тварини. Прилаштували у родини 378 безпритульних тварин. Всі тварини, які потрапляють на підприємство, ідентифіковані жетонами і мікрочипами, після усіх проведених заходів візуально їх ідентифікують вушними кліпсами.
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