Повідомили, скільки тварин тримають у луцькій «Ласці»

На тимчасовому утриманні у КП «Ласка» станом на 1 травня перебувало 254 особини.Про це йдеться у звіті про роботу підприємства.Головним завданням комунального підприємства є зменшення чисельності безпритульних тварин методом стерилізації або кастрації, а також прилаштуванням тварин у родини.З 1 серпня 2018 року до 1 травня 2019 року працівники «Ласки» відловили 362 тварини, стерилізували 384 тварини, пролікували 198 тварин, вакцинували 283 тварини. Прилаштували у родини 378 безпритульних тварин. Всі тварини, які потрапляють на підприємство, ідентифіковані жетонами і мікрочипами, після усіх проведених заходів візуально їх ідентифікують вушними кліпсами.