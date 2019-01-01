В селі на Волині на зупинці викрили чоловіка з наркотиками

На Волині в чоловіка на зупинці знайшли наркотики.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Інформують, що в обідню пору на зупинці громадського транспорту у селі Високі Цевеличі Локачинського району під час поверхневого огляду 26-річного жителя цього району у кишені його куртки поліцейські виявили речовину, схожу на марихуану, вагою 20 г.Її вилучили та направили на дослідження до Волинськього науково-дослідного експертно-криміналсітичного центру МВС України.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.