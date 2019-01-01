Розшукують волинянку, яка зникла на заробітках у Польщі
Сьогодні, 15:29
Правоохоронці розшукують Горбач Марію Петрівну, яка зникла місяць тому у Польщі.
Про це повідомили на сторінці Маневицького відділу поліції у Facebook.
Зазначають, що жінці – 27 років.
Марія – уродженка та жителька с. Старосілля, Маневицького району, проживає по вулиці Надії 58.
17 січня 2019 року вона поїхала на сезонні роботи до Республіки Польща де працювала та тимчасово проживала, в останній раз виходила на зв'язок 13 квітня, на даний час її місце знаходження залишається невідомим.
Особливі прикмети:
Зріст – близько 160-174 см, худорлявої тілобудови, обличчя бліде овальне, очі сірі, волосся пряме темно-русе.
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Про це повідомили на сторінці Маневицького відділу поліції у Facebook.
Зазначають, що жінці – 27 років.
Марія – уродженка та жителька с. Старосілля, Маневицького району, проживає по вулиці Надії 58.
17 січня 2019 року вона поїхала на сезонні роботи до Республіки Польща де працювала та тимчасово проживала, в останній раз виходила на зв'язок 13 квітня, на даний час її місце знаходження залишається невідомим.
Особливі прикмети:
Зріст – близько 160-174 см, худорлявої тілобудови, обличчя бліде овальне, очі сірі, волосся пряме темно-русе.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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