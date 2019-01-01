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Розшукують волинянку, яка зникла на заробітках у Польщі

Розшукують волинянку, яка зникла на заробітках у Польщі
Правоохоронці розшукують Горбач Марію Петрівну, яка зникла місяць тому у Польщі.

Про це повідомили на сторінці Маневицького відділу поліції у Facebook.

Зазначають, що жінці – 27 років.

Марія – уродженка та жителька с. Старосілля, Маневицького району, проживає по вулиці Надії 58.

17 січня 2019 року вона поїхала на сезонні роботи до Республіки Польща де працювала та тимчасово проживала, в останній раз виходила на зв'язок 13 квітня, на даний час її місце знаходження залишається невідомим.

Особливі прикмети:

Зріст – близько 160-174 см, худорлявої тілобудови, обличчя бліде овальне, очі сірі, волосся пряме темно-русе.

Розшукують волинянку, яка зникла на заробітках у Польщі

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Теги: розшук, Волинь, Польща
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