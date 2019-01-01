Розшукують волинянку, яка зникла на заробітках у Польщі

Правоохоронці розшукують Горбач Марію Петрівну, яка зникла місяць тому у Польщі.Про це повідомили на сторінці Маневицького відділу поліції у Facebook.Зазначають, що жінці – 27 років.Марія – уродженка та жителька с. Старосілля, Маневицького району, проживає по вулиці Надії 58.17 січня 2019 року вона поїхала на сезонні роботи до Республіки Польща де працювала та тимчасово проживала, в останній раз виходила на зв'язок 13 квітня, на даний час її місце знаходження залишається невідомим.