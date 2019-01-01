У поліцію Волині шукають людей. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ





Про це йдеться на



Дільничних офіцерів поліції – 3 вакансії:



- Локачинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;



- Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області – 2.



Окрім того, є дві вакантні посади поліцейського роти поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції у Волинській області.



Прийом оnline-анкети та документів триває що подаються для участі в конкурсі, проводиться у період з 13 травня по 27 травня 2019 року, за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів).



Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських:



(050) 490 45 08; (050) 490 45 09; та електронною адресою



Адреса розташування сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, каб. № 1





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головне управління Національної поліції у Волинській області оголошує відбір кандидатів на вакантні посади до підрозділів поліції області.Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.Дільничних офіцерів поліції – 3 вакансії:- Локачинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;- Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області – 2.Окрім того, є дві вакантні посади поліцейського роти поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції у Волинській області.Прийом оnline-анкети та документів триває що подаються для участі в конкурсі, проводиться у період з 13 травня по 27 травня 2019 року, за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів).Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських:(050) 490 45 08; (050) 490 45 09; та електронною адресою [email protected] Адреса розташування сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, каб. № 1

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