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Німецькі меценати передали до Володимира три вантажівки «гуманітарки»

Німецькі меценати передали до Володимира три вантажівки «гуманітарки»
До Володимира-Волинського прибуло три автомобілі гуманітарної допомоги на суму 50 тисяч гривень.

Допомогу прислали меценати німецького фонду «Україна. Допомога. Брайтшайд», – пише БУГ.

Від української сторони допомогу прийняв фонд «Матері Божої неустанної помочі». Керівник фонду Микола Гінайло розповів, що на цей транш німецькі меценати передали меблі для військової частини, монастиря, інклюзивного центру.

Також значна кількість текстилю, який відправлять на релігійні громади, організації ветеранів, інвалідів, атовців та інші. Також Гінайло додав, що потребуючі можуть безпосередньо звернутися у фонд.

Загалом привезли 35 тон вантажу, оціночна вартість якого становить 50 тисяч євро.
Німецькі меценати передали до Володимира три вантажівки «гуманітарки»
Німецькі меценати передали до Володимира три вантажівки «гуманітарки»
Німецькі меценати передали до Володимира три вантажівки «гуманітарки»
Німецькі меценати передали до Володимира три вантажівки «гуманітарки»
Німецькі меценати передали до Володимира три вантажівки «гуманітарки»
Німецькі меценати передали до Володимира три вантажівки «гуманітарки»

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Теги: допомога, Володимир
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